Berrettini pokračuje na US Open ve spanilé jízdě, v semifinále vyzve Nadala

New York Španělský tenista Rafael Nadal může dál usilovat o čtvrtý titul z US Open a celkově devatenáctý grandslamový triumf. Druhý hráč světového žebříčku tři čtvrtě hodiny po půlnoci newyorského času slavil výhru nad Argentincem Diegem Schwartzmanem 6:4, 7:5, 6:2 a v pátek ho čeká Ital Matteo Berrettini. Ten je na grandslamu v semifinále poprvé, po čtyřhodinové bitvě udolal v pěti setech třináctého nasazeného Gäela Monfilse z Francie 3:6, 6:3, 6:2, 3:6 a 7:6.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů): Muži: Dvouhra - čtvrtfinále: Nadal (2-Šp.) - Schwartzman (20-Arg.) 6:4, 7:5, 6:2, Berrettini (24-It.) - Monfils (13-Fr.) 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). Ženy: Dvouhra - čtvrtfinále: Andreescuová (15-Kan.) - Mertensová (25-Belg.) 3:6, 6:2, 6:3. Smíšená čtyřhra - semifinále: Venus, Chan Hao-Ching (1-N. Zél./Tchaj-wan)- Dodig, Čan Jung-žan (4-Chorv./Tchaj-wan) 7:6 (7:3), 7:5, J. Murray, Matteková-Sandsová (Brit./USA) - Ram, Stosurová (3-USA/Austr.) 6:3, 6:1.

Poslední semifinalistkou dvouhry žen se stala Bianca Andreescuová. Mladá Kanaďanka otočila zápas s Elise Mertensovou a Belgičanku zdolala 3:6, 6:2 a 6:3. V boji o finále se turnajová patnáctka Andreescuová utká se Švýcarkou Belindou Bencicovou.

„Nebylo to tak snadné. Musel jsme bojovat a jsem šťastný, že jsem v semifinále,“ řekl Nadal. Trojnásobný vítěz US Open a po vyřazení Novaka Djokoviče i Rogera Federera největší favorit přišel v prvním setu o vedení 4:0 a ve druhém neudržel náskok 5:1, ale pokaždé zvládl koncovku. Třetí sadě už vládl.

„Je jako lev v kleci. Je skvělý. Je to bojovník. A ví, jak se hrají důležité míče. V každém utkání se mnou je zahrál lépe,“ konstatoval Schwartzman.

Třiatřicetiletý Nadal postoupil do svého třiatřicátého grandslamového semifinále, v které narazí na nováčka Berrettiniho. „Chvilku jsem koukal, jak hraje. Je na vlně. Věří si a hraje skvěle, takže to bude pořádný boj,“ očekával osmnáctinásobný grandslamový vítěz Nadal, který na US Open naposledy slavil vítězství předloni.

Rafael Nadal slaví postup do semifinále US Open.

Berrettini udolal Monfilse za pomoci skvělého servisu. Francouz v pátém setu odvrátil čtyři mečboly, při pátém už nestačil. „Pamatuju si jenom poslední míč,“ radoval se Berrettini, první Ital po 42 letech v semifinále ve Flushing Meadows. „Měl jsem dojem, že hraju a zároveň zápas sleduju. Bylo to skvělé“ dodal.



Debutantkou v grandslamovém semifinále je také Andreescuová. Devatenáctiletá Kanaďanka přitom hraje poprvé v hlavní soutěži US Open. „Je za tím tvrdá práce,“ řekla. „Loni jsem tady hrála kvalifikaci a trápila se po zranění zad. Teď prožívám skvělý rok. Je to bláznivé,“ radovala se.

V prvním setu ještě na Mertensovou nestačila, ale od druhého úřadovala především z forhendu. „Tenhle úder miluju,“ řekla. Zápas ukončila čtyřicátým vítězným úderem. „Je to pravda? Štípněte mě,“ říkala nevěřícně po postupu.