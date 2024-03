Čtyřicet bodů Jamese nestačilo, Warriors v NBA porazili v důležitém duelu Lakers

Devětatřicetiletý James ke 40 bodům přidal devět asistencí a osm doskoků. Ani to však Lakers nestačilo, navíc přišli o pivota Anthonyho Davise, jenž dohrál už po první čtvrtině kvůli poranění oka. Do té doby stihl osm bodů a čtyři doskoky.

Čerstvě šestatřicetiletý střelec Curry vynechal předchozí tři zápasy s poraněným kotníkem. „Steph je Steph. Je prostě úžasný. Sice se pomalu rozjížděl, ale on si s tímhle nedělá starosti. Naopak otevírá prostor všem ostatním,“ chválil trenér Steve Kerr. Z jeho týmu se blýskl i Klay Thompson s 26 body včetně pěti trojek.

Nejlepším střelcem sobotních zápasů byl Jalen Brunson, jenž 42 body dovedl New York k výhře 98:91 v Sacramentu. Proměnil 17 z 28 pokusů včetně pěti trojek z deseti a jako čtvrtý hráč v historii Knicks (po Carmelu Anthonym, Patricku Ewingovi a Bernardu Kingovi) dokázal dvakrát za sebou nasbírat alespoň 40 bodů. Před dvěma dny proti Portlantu dal Brunson ještě o tři více.

„To, co Jalen udělal, už od něj člověk začíná očekávat. Střílí či připravuje jeden důležitý koš za druhým a dělá to každý večer. Pokaždé, když potřebujete body, on je ten, který je zajistí,“ řekl kouč Knicks Tim Thibodeau. Sacramentu, které výrazně zaostalo za svým průměrem 118 bodů na utkání, nestačilo ani 21 bodů a 14 doskoků Domantase Sabonise.

Skvělá druhá půle pomohla Minnesotě k vítězství na hřišti Utahu. V poločase byl stav 48:48, druhou část Wolves ovládli 71:52 a ze Salt Lake City si odvezli výhru 119:100. S 31 body, 10 doskoky a pěti asistencemi zářil Anthony Edwards.

Výsledky basketbalové NBA Chicago - Washington 127:98

Houston - Cleveland 117:103

Indiana - Brooklyn 121:100

LA Lakers - Golden State 121:128

Memphis - Oklahoma City 112:118

New Orleans - Portland 126:107

Philadelphia - Charlotte 109:98

Sacramento - New York 91:98

Utah - Minnesota 100:119

Východní konference

Atlantická divize 1. x-Boston 66 52 14 78,8 2. New York 67 40 27 59,7 3. Philadelphia 67 37 30 55,2 4. Brooklyn 67 26 41 38,8 5. Toronto 67 23 44 34,3

Centrální divize 1. Milwaukee 67 43 24 64,2 2. Cleveland 67 42 25 62,7 3. Indiana 68 38 30 55,9 4. Chicago 68 33 35 48,5 5. Detroit 66 12 54 18,2

Jihovýchodní divize 1. Orlando 67 39 28 58,2 2. Miami 66 36 30 54,5 3. Atlanta 66 29 37 43,9 4. Charlotte 68 17 51 25,0 5. Washington 67 11 56 16,4

Západní konference

Jihozápadní divize 1. New Orleans 67 41 26 61,2 2. Dallas 67 38 29 56,7 3. Houston 67 32 35 47,8 4. Memphis 68 23 45 33,8 5. San Antonio 67 14 53 20,9

Severozápadní divize 1. Denver 67 47 20 70,1 Oklahoma City 67 47 20 70,1 3. Minnesota 67 46 21 68,7 4. Utah 67 29 38 43,3 5. Portland 67 19 48 28,4

Pacifická divize 1. LA Clippers 66 42 24 63,6 2. Phoenix 67 39 28 58,2 3. Sacramento 66 38 28 57,6 4. Golden State 66 35 31 53,0 5. LA Lakers 68 36 32 52,9

Poznámka: Týmy označené „x“ mají jistý postup do play off.