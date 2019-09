Byl jsem jako Ósakaová. Kvůli toho, že jsem byl černej, na mě byly děti zlé, tvrdí hvězda Japonců

šanghaj/praha Největší zážitek mají za sebou a teď jim už opravdu začala tvrdá práce. Čeští basketbalisté se uvedli slušným vstupem do světového šampionátu v Číně, když s favorizovanými Američany prohráli „jen“ o 21 bodů. Nyní je čekají dva klíčové zápasy, chtějí-li zabojovat o postup do osmifinálové skupiny. Dnes od 10.30 se utkají s výběrem Japonska v čele s hvězdným Ruim Hačimurou, pozítří vyzvou Turecko. Duel s Japonskem sledujte v naší online reportáži.

Rui Hačimura, rodák z městečka Toyama, budí jednoznačně největší pozornost z celého japonského týmu.

A to nejen skvělými výkony a výškou 206 centimetrů, ale také tmavou pletí a slušnou muskulaturou, což z něj dělá mezi Japonci unikát.

Jeho otec totiž pochází z Beninu, a tak je jedenadvacetiletý basketbalista podobně exotickou celebritou jako tenistka Naomi Ósaková.

V dětství to však neměl lehké. „Ostatní děti na mě byly často kvůli mému jinému vzezření zlé. Zachránil mě sport, kde jsem se vždycky cítil být součástí kolektivu,“ uvedl Japonec.

„Dlouho to byl baseball, ale pak mě kamarád přemluvil do basketbalu a už jsem u něj zůstal. Dlouho jsem se doma v Japonsku necítil dobře, ale předsudky se tam každým dnem zmenšují a život je tam pro lidi jako jsem já lepší,“ tvrdí Hačimura, který však poslední dobou doma příliš není.



Tři roky strávil na univerzitě Gonzaga s vyhlášeným basketbalovým programem a v červnu si ho jako devátého vybral v draftu NBA Washington Wizards.

Kvůli špatné angličtině na univerzitu málem nenastoupil a měl i hodně zúžený výběr mezi školami. V roce 2016 při prvních přijímacích zkouškách tvrdil, že už anglicky umí výborně, a z výsledků jeho testů byl malý skandál. Během čtvrt roku se ale zlepšil, a tak na školu mohl nastoupit.

Recept: odříznout ho od míče

Věk ho do pozice hlavní hvězdy Japonců nestaví, on se však skvělými výkony v přípravných zápasech do této role sám nominoval.

Pětatřicet bodů nasázel Novému Zélandu, 31 body se blýskl proti Němcům. Méně už zářil v úvodním duelu na mistrovství, kdy 15 body nezabránil porážce s Tureckem 67:86.

Hačimura působením na americké univerzitě herně i lidsky dozrál a před novináři si počíná, jako by angličtina byla jeho rodným jazykem.

Rozhovorů v poslední době absolvoval velkou spoustu a více než padesátka japonských novinářů ho následovala před dvěma měsíci i do Las Vegas na jeho působení v Letní lize NBA.

Podobné je to i teď v Číně. I tak je ale před klíčovým zápasem nervózní, Japoncům jde totiž o udržení šance na postup.



„Je to strašně důležité utkání a podle toho k tomu přistupujeme. Jsme menší než ostatní týmy, takže musíme hrát fyzičtěji a intenzivněji. Důležitá bude obrana a doskoky, to bude klíčové pro to, kdo vyhraje. Když se to bude dařit, ofenziva přijde s tím,“ hecuje Hačimura.

„V přípravě byl nejlepším japonským hráčem. Bral to hodně na sebe a tohle by mohla být naše výhoda. Dobře si na něj pomoct, odříznout ho od balónu. Zkrátka tak, jak to dělali Turci. Pokud se nám ho povede hned od začátku dostat do frustrace, když ho budeme bránit jako Lauriho, bude to dobré,“ nabízí obranný recept kapitán českého týmu Pavel Pumprla.