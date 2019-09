Satoranský: Můžeme na sebe být hrdí, že jsme se Američanů nezalekli

šanghaj Tomáš Satoraský potvrdil v úvodním utkání na mistrovství světa v Šanghaji proti favorizovaným Spojeným státům americkým roli hvězdy české basketbalové reprezentace.

Rozehrávač Chicaga při porážce 67:88 ovládl se 17 body i s pěti asistencemi statistiky zápasu. Vyzdvihl pak bojovnost i obranu českého týmu a nyní vyhlíží boje o postupové místo ze skupiny E proti Japonsku a Turecku.

„Myslím si, že můžeme být, neřeknu spokojení, ale hrdí na to, jak jsme dneska v zápase bojovali. Chtěli jsme do toho jít hlava nehlava. První čtvrtinu jsme se nezalekli,“ řekl Satoranský.

Češi vedli v páté minutě 11:7 a první čtvrtinu prohráli 14:17. Pak už Američané navyšovali náskok.

„Oni samozřejmě ukázali svou individuální sílu. Myslím si, že hráli i dobře týmově, ale po většinu zápasu jsme se nezalekli a bojovali až do konce,“ připojil sedmadvacetiletý špílmachr, který má za sebou v NBA tři sezony v dresu Washingtonu.



Češi se snažili při první účasti na mistrovství světa od roku 1982 ještě od dob Československa, a hned proti věhlasnému sokovi, uhrát co nejlepší výsledek.

„Dobře jsme si přihrávali v útoku, měli jsme hodně volné střely. Bohužel někdy, když jsme najížděli, tak nám jejich atletičnost dělala problémy.“

„Byli hodně fyzičtí, někdy na hraně faulu, ale takhle se prostě v NBA hodně často hraje, takový ten hand-checking. Hodně to změnilo naše střely,“ podotkl Satoranský.

Spokojený byl nejvíce s defenzivní hrou. „Na co můžeme být nejvíc hrdí nebo co nám nejvíc pomohlo, byla naše obrana, kde jsme je dobře přebírali. Myslím si, že neměli nic úplně jednoduchého,“ doplnil Satoranský.

Po duelu, v kterém by úspěch byl velkým překvapením, čekají nyní reprezentaci v úterý Japonsko a ve čtvrtek Turecko.



Tyto duely rozhodnou, zda se Češi dostanou do dalšího boje o čtvrtfinále. Podle Satoranského je dobře, že na souboj s USA došlo na samotném startu turnaje.

„Já už jsem to říkal před turnajem, že jsem rád, že s nimi hrajeme první zápas. Určitě můžeme na té bojovnosti a obraně do dalších bojů stavět. Teď to pro nás vlastně začíná.“

„Viděl jsem kousek zápasu Japonska a Turecka. Budou to určitě atypické zápasy, oba tyto týmy jsou nesmírně nebezpečné a bude to na nás, jak se na Japonsko připravíme,“ dodal Satoranský.