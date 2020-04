Velká cena Francie formule 1 se pro letošek zrušila. Nepojede se ani v náhradním termínu

Paříž Velká cena Francie formule 1 se podle očekávání 28. června kvůli vládním nařízením proti šíření koronaviru neuskuteční. Grand Prix na okruhu v Le Castellet poblíž Marseille byla pro letošek zrušena, nepojede se tedy ani v náhradním termínu.

Konání závodu znemožnil zákaz francouzské vlády pořádat v zemi velké sportovní akce minimálně do poloviny července. „Už se díváme směrem k létu 2021, abychom našim divákům nabídli ještě úžasnější zážitek,“ uvedl hlavní organizátor francouzské Grand Prix Éric Boullier.



Velká cena Francie je desátým závodem sezony F1, jenž byl kvůli koronavirové krizi zrušen či odložen. Šampionát by teoreticky mohl začít 5. července v rakouském Spielbergu, kde by se mohly jet stejně jako následně v britském Silverstonu hned dva závody v rychlém sledu. Ani na jednom okruhu by vzhledem ke zdravotní situaci nesměli být diváci.