Charouzův tým získal talentovanou posilu, ve formuli 3 za něj bude jezdit David Schumacher

Praha Osmnáctiletý syn bývalého jezdce formule 1 Ralfa Schumachera David bude v letošním roce hájit barvy českého týmu Charouz Racing System ve formuli 3. Synovec sedminásobného šampiona F1 Michaela Schumachera je dalším slavným potomkem, kterého tým manažera Antonína Charouze angažoval. V minulosti za stáj jezdil například Brazilec Pedro Piquet.

„Jsme rádi, že máme v týmu tři fantastické závodníky. Igor a David jsou v šampionátu nováčky, ale loni ukázali v konkurenčním šampionátu vynikající rychlost. Niko je naopak velmi zkušeným pilotem a věříme, že bude atakovat přední příčky,“ uvedl Charouz. Společně se Schumacherem budou v týmu ve druhé sezoně v F3 působit Igor Fraga z Brazílie a Fin Niko Kari.

Schumacher skončil loni čtvrtý v šampionátu Formula Regional European Championship, ve kterém vyhrál čtyři závody. „Jsem šťastný a vděčný, že mám s týmem šanci naplno vkročit do formule 3. Koncem roku jsem si auto vyzkoušel na dvou akcích a věřím, že to byla dobrá příprava na nadcházející sezonu. Musím se o něm samozřejmě dozvědět ještě více, ale na to je čas,“ uvedl Schumacher.

Šampionát FIA formule 3 začne v březnu v Bahrajnu.