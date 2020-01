Čtyřicetiletý Galia zničil svými zákroky neoblíbené Makedonce. Potřebujeme nakopat do zadku, abychom pak něco hráli

vídeň (od zvláštního zpravodaje) Je neuvěřitelný Přestože už oslavil čtyřicáté narozeniny, je neustále ve skvělé formě. Už dvacet let hájí Martin Galia branku české házenkářské reprezentace, nedělní výkon proti neoblíbeným Severním Makedoncům byl jedním z nejlepších za národní tým.

Předvedl 14 úspěšných zákroků, díky čemuž měl vynikající úspěšnost 38 %. Především jeho zásluhou tak Češi vyhráli 27:25 a po úvodní prohře s domácími Rakušany se udrželi v boji o postup ze základní skupiny.

„Sáhli jsme si úplně na dno. Proto jsme sem jeli. Hned po prvním zápase jsme zase hráli o všechno. To je pro nás typické. Asi musíme hrát o něco, abychom se fakt do toho zadku nakopali,“ řekl novinářům po zápase Galia, který chytá už na svém sedmém evropském šampionátu.

Martine, co budete dělat s tak velkou plaketou pro Muže zápasu?

Nechám si ji a vystavím si to v garáži.

Věděl jste, že v klíčovém zápase budete muset týmu abnormálně pomoct?

Na tento zápas jsem se připravoval od začátku turnaje. Byli jsme domluveni, že Tomáš (Mrkva) bude chytat proti Rakousku a já s Makedonií. Takhle nám to oběma vyhovuje. Já jsem si na Makedonce věřil. Znám já je a oni mě. Víme, co můžeme čekat. Viděli jste, že pár balonů bylo i mých. Třikrát jsem si tam střelu Lazarova vrazil sám, měl jsem to na dvou rukách. Ještě na tom nejsem stoprocentně tak, jak bych měl být. Mám čtyřicet let. Už chci jenom pomoct. Teď se to podařilo.



Byl zápas o moc jiný než proti Rakousku?

Bylo to úplně jiné než proti Rakousku. Srdce a nasazení bylo i předtím, ale hráčská kvalita byla dnes daleko větší. Obrana fungovala jinak, víc jsme běhali a dávali lehčí góly. Klobouk dolů, že jsme to zvládli. Byl to velmi těžký zápas, stál nás hodně sil. Celý tým šlapal, byli jsme dobře připraveni. Teď máme skoro dva dny pauzu.

Od kdy jste začal věřit, že Makedonce udoláte?

Možná až tu minutu a půl před koncem. V házené je možné všechno. Klobouk dolů před Staňou Kašpárkem. Dá se říct, že první poločas to bylo málo. Proti Rakousku se taky neprosadil. Ale on ty kvality má a dneska to ukázal. Tohle od něj potřebujeme. Nesmí se bát. My potřebujeme ostrou spojku.

Váš vrstevník Kiril Lazarov vstřelil jedenáct branek. Co říkáte na to, že i on je v 39 letech pořád tahoun svého týmu?

Vždycky se říká, že Makedonie je jen Lazarov. Na své roky je pořád světový hráč. Měl i štěstí. Ale mohl dát klidně patnáct gólů. Hlavně, že jsme vyhráli. My nemáme Lazarova, Jíchu. Třeba se nám párkrát urve Staňa (Kašpárek), Zdráhoš (Zdráhala). Samozřejmě se vždycky hraje lépe, když máte desetigólového hráče. Ale vždycky se k němu musí někdo přidat. Na Makedonce máme štěstí. Doufám, že už se jim do budoucna vyhneme.

No jenže pak přijde zápas s Ukrajinou a tu musíte porazit...

Snad půjdeme dál. Strašně moc nám zase pomohli fanoušci, kteří se vtáhli do hry. Doufám, že nás budou takto dál podporovat. Moc jim děkuji. Byli úžasní. Ukrajinci jsou ale hodně těžký soupeř, silový. Hrají v sedmi lidech, bude to úplně jiná házená. Je to padesát na padesát.