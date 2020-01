O nás bez nás. Dva čeští soupeři se mohou dohodnout a připravit házenkáře na Euru o postup

vídeň (od našeho zpravodaje) Chvíle naprosté euforie po nedělní výhře nad favorizovanou Severní Makedonií může v úterý vystřídat obrovský smutek v podání českých házenkářů. Ti před posledními duely základní skupiny nemají svůj osud ve svých rukou, o něm se rozhodne v duelu domácích Rakušanů s Makedonci.

Čeští házenkáři potřebovali po úvodní prohře 29:32 s Rakušany porazit Makedonce alespoň o čtyři body, to se jim však nepovedlo. I když ještě necelých deset minut před koncem vedli 22:18, nakonec zvítězili „jen“ 27:25.

A když se k tomu přidala večerní očekávaná výhra Rakušanů nad Ukrajinci, stalo se, co nikdo z Čech nechtěl. Svůj osud nemají před posledními dvěma zápasy skupiny B ve svých rukou.

I kdyby ve večerním úterním duelu porazili Ukrajince třeba o 20 bodů, stačit jim to na postup do další fáze nemusí.

Když totiž v předchozím duelu Makedonci porazí Rakušany o dva, či tři body, Češi už nic nezmůžou. Stejně tak když Balkánci vyhrají 32:31, 33:32 atd., případně 29:25, 30:26 atp.

Makedonci navíc jistě nebudou chtít vyhrát o více než potřebné tři body, protože kdyby postoupili dál s Čechy, šli by do další skupiny s nulou bodů na kontě. Kdyby naopak šli dál s Rakušany, měli by na kontě dva body za výhru nad nimi.

Češi tak mohou své naděje upínat v úterý na jedinou věc. Že se téměř jistě postupující Rakušané před domácím publikem vybičují a s Makedonci neprohrají.

Kdyby s nimi postoupili Češi, brali by do další fáze dva body oni.

Jenže pak hrozí ještě jedna věc. V případě výhry Rakušanů se zapojí do hry o postup Ukrajinci, kteří mají na kontě bodů nulu. A pokud by vyhráli nad Českem o dva góly, půjdou dál spolu s Rakušany.

Čechům tedy nezbývá než věřit, že se Rakušané s Makedonci nedomluví. Pak by jim za jistých okolností mohla proti Ukrajině stačit k postupu dál i jednogólová porážka.



„Věděli jsme, že skupina je vyrovnaná. Čekáme zase podobný zápas, je to těžký soupeř. Doufám, že naši fanoušci zase budou v takovémhle počtu a budeme hrát opět jako doma,“ přál si po zápase s Makedonci sedmigólový český střelec Stanislav Kašpárek.



„Ukrajina hraje silově. Těžký soupeř, je to 50 na 50,“ doplnil ho hrdina zápasu, gólman Martin Galia.