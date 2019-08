Další dopingové prohřešky Ruska, zákaz činnosti dostalo sedm vzpěračů

Moskva Kvůli podezření z dopingu zastavila Mezinárodní vzpěračská federace činnost dalším sedmi ruským reprezentantům. Na začátku týdne suspendovala pět jejich krajanů. Všichni čelí obvinění z užití nedovolených látek na základě dat, která antidopingová agentura WADA v lednu získala z moskevské laboratoře.

Mezi nově suspendovanými vzpěrači jsou Dmitrij Lapikov a Naděžda Jevstjuchinová, kteří již dříve přišli kvůli dopingu o medaile z olympijských her v Pekingu. Jevstjuchinová je trojnásobnou mistryní světa a dvojnásobnou evropskou šampionkou v kategorii do 75 kg. Lapikov má dvě stříbra z MS ve váze do 105 kg. O titul mistra Evropy z roku 2011 kvůli dopingu přišel.

V podezření z dopingu jsou také evropský šampion v kategorii do 94 kg z roku 2017 Adam Maligov, další medailisté z ME Maxim Šejko a Julia Konovalovová, Magomed Abujev a Čingiz Moguškov.

Počátkem týdnem byli suspendováni rovněž medailisté z mistrovství světa či Evropy. Zastavenou činnost mají i mistři světa Ruslan Albegov a Tima Turijevová, evropští šampioni Oleg Čen, David Bedžaňan a stříbrný medailista z letošního ME Jegor Klimonov.