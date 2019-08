VIDEO: Letecké neštěstí bývalého závodníka. Z hořícího vraku se však dostal bez vážnějšího zranění

K leteckému neštěstí došlo těsně před přistáním soukromého letadla na letišti Elizabethton Municipal ve čtvrtek v 15:40 místního času. Podle Federální letecké správy(FAA) letadlo pilotovali dva řidiči, jejichž zdravotní stav je zatím neznámý.

Video z letiště ukazuje práci hasičů, kteří se pokoušejí pacifikovat plameny zničeného letadla:

Dale Earnhardt Jr. was hospitalized after his private plane crashed at a Tennessee airport. https://t.co/QOLlaWjNKt pic.twitter.com/qrfrLapBFy