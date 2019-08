Kontroverzní Diaz se vrací do klece, při veřejném tréninku si zapálil marihuanovou cigaretu

New York S poklonou vchází na pódium, hulákajícímu davu ukazuje svaly... Jenže náhle překvapuje. Místo veřejného tréninku MMA si zápasník Nate Diaz zapaluje marihuanovou cigaretu. A jen pár hodin před turnajem UFC jeho obličej zahaluje dým.

Snad ani nejde, aby Diaz lépe demonstroval, jaký přístup k životu má. Neortodoxní, svým způsobem záhadný, dost nepochopený. Do klece v UFC se vrací po třech letech mlčení a naříkání nad zradou.

Naposledy 34letý Američan zápasil v roce 2016 - v březnu donutil Conora McGregora v druhém kole vzdát na škrcení, o pět měsíců později s ním prohrál na body.

Letos se utká ve veltrové váze do 77 kilogramů s Anthonym Pettisem. Výstřednost s marihuanovou cigaretou mu neuškodí, neboť neobsahovala zakázanou psychotropní látku THC. Pouze kanabidiol (CBD) a ten pravidla povolují.

Přesto tím prezidenta UFC nepotěšil. „Nikdy bych nečekal, že se něčeho takového ve sportu dočkám,“ komentoval Dana White pro web ESPN.

Podívejte se na vystoupení Diaze, v čase 1:16 zapaluje cigaretu:



„Jenže to jsem prostě já,“ vzkázal Diaz přes deník NY Times.



Rebel, gangster, suverén?

Složitá osobnost.

Snad jen Diaz doteď ví, proč na tři roky vyklidil pole. Proč nepřijal žádnou nabídku na zápas, když jeho poslední souboj v srpnu 2016 s McGregorem přinesl tehdy rekordní výdělky, za sledování na internetu diváci zaplatili přes 1,6 milionu dolarů. Šanci zeptat se ho dostal v kruzích MMA respektovaný novinář Brett Okamoto z ESPN.

Jednoduchou odpověď nedostal. Ve dvě v noci, když si Diaz konečně udělal čas, odpověděl, že ho lidé z UFC zradili.

Vycítil, že podpora, jaká se mu dostávala, zmizela. A on nechápal, z jakého důvodu. Když McGregora porazil - suverénně v druhém kole - ihned souhlasil s odvetou. I když prý necítil povinnost.

Odvetu však na body prohrál, takže zatoužil po třetím střetnutí.

Prezident UFC ale jeho volání nevyslyšel, McGregor následně porazil Edieho Alvareze, vydělal peníze v boxerském zápase s Floydem Mayweatherem a při návratu do UFC skandálně nezvládl souboj s Chabibem Nurmagomedovem.

Podívejte se na první duel mezi Diazem a McGregorem z března 2016:

Po ten čas se Diaz kleci vyhýbal. „Kdyby to byla válka, je mrtvej, protože vyhrát na body není to samý jako vzdát, když jsem ho škrtil,“ čílí se Diaz. „Ve válce by žádná odveta nebyla. Takže nechápu, proč jemu ve všem vycházejí vstříc a mě odstavili!“

„Nemůžou mi nabízet obyčejné soupeře, já můžu zápasit jen s osobnostmi,“ dodává. „Zároveň se podívejte, jak hvězdy promují a mě vždycky degradují, popisují mě negativně, jako grázla.“

„Víte, kolik lidí si za dvacet let stěžovalo na to, jak vypadá na plakátu?“ reaguje prezident White. „Jeden. Jediný člověk.“



Tři roky trvalo, než se Diaz rozhodl, že bude zase zápasit. Prý si uvědomil, že by tuhle válku stejně prohrál, kdyby nic nedělal.

A jestli má dojít k trilogii s McGregorem, uvědomuje si, že musí zápasit. První překážkou má být v noci ze soboty na neděli Anthony Pettis.