Legendární Jordan chce prorazit i mimo basketbal, jeho kopačky plánují dobýt světový fotbal

Řada slavných sportovců vynikla také ve světě byznysu. Proslulá je značka Air Jordan legendárního basketbalisty Michaela Jordana. Ta nyní plánuje proniknout také do fotbalu.

Dceřiná společnost oděvní značky Nike – Air Jordan je známá hlavně mezi basketbalisty. S Nike ji totiž vytvořil legendární hráč Michael Jordan a je jasně nejúspěšnější značkou na světě v takovémto vlastnickém vztahu ve svém oboru. Její zakladatel si dodnes značku sám z velké části řídí a důkazy Jordanových schopností v oblastech marketingu jsou nepopiratelné. Teď přichází další velký krok, Air Jordan chce proniknout do nejrozšířenějšího sportu na světě – fotbalu.

Nabídku smlouvy na kopačky totiž v tomto týdnu oficiálně obdržel anglický reprezentant Raheem Sterling. Čtyřiadvacetiletému rodákovi z Jamajky, který do nové sezony Premier League v dresu Manchesteru City vstoupil třemi brankami do sítě West Hamu, zbývá poslední rok z kontraktu s Nikem, jenž trvá od roku 2012. Sterling patří v současnosti k nejžádanějším sportovcům nejen kvůli svým výkonům na hřišti, ale také kvůli vyjadřování se ke společenským událostem.

Air Jordan se k fotbalu dostal částečně už loni, když uzavřel smlouvu na dresy s nejlepším francouzským klubem Paris Saint-Germain. Teď se chce pustit do ještě lukrativnějšího byznysu s kopačkami a nabízí Sterlingovi rovnou nejlukrativnější podobný kontrakt ve fotbalové historii. V kuloárech se hovoří, že by nejlepší anglický fotbalista minulé sezony mohl inkasovat částku 100 milionů liber (2,8 miliardy korun).

Pomohl boj proti rasismu

Loňský průnik do fotbalového průmyslu firmě Air Jordan ukázal, že vstup na trh s kopačkami má velký potenciál a nejdražší kontrakt v historii udělá značce výbornou reklamu u dalších „nápadníků“. PSG totiž po medializované dohodě s Jordanem extrémně stoupl prodej dresů (jen v USA to byl nárůst o neuvěřitelných 470 %) a klub se v celosvětovém prodeji vyhoupl do první pětice po bok daleko slavnějších klubů, jako je Real Madrid, Barcelona, Bayern Mnichov a Manchester United. PSG přitom podle smlouvy nosilo speciální edici dresů Jordan jen v Lize mistrů, v klubové soutěži zůstalo u Nike.„Jordan Brand a PSG mají na trhu unikátní pozici, proto jde o ideální spojení. Myslím si, že nám pomůže získat nové fanoušky a udělat z klubu globální značku,“ pochvaloval si nové partnerství prezident PSG Nasser al-Khelaifi. Vycházející hvězda anglické kopané se v mimofotbalových kruzích proslavila loni v souvislosti s rasistickými urážkami na svou osobu v duelu na Chelsea. Sterling se následně nechal slyšet, že to, co společnost proti rasismu dělá, není dostatečné, čímž hodně zvýraznil jeho společenský profil a stal se známým také u široké veřejnosti.

Fandové Černé Hory pokřikují na hráče Anglie během vzájemného duelu.

„Nestačí si jen přidávat příspěvky na sociální sítě a nosit protirasistická trička. Na to všechno se rychle zapomene. Tresty musí být tvrdší. Pokud by se klubu, jehož fanoušci rasisticky či jinak uráží hráče, měly odebírat body v tabulce, fanoušci by si to rozmysleli,“ zlobil se Sterling.

Nike krátce poté spustil celosvětovou kampaň proti rasismu. Sterling se stal její hlavní tváří a akce se podobala té vystavěné kolem osoby Colina Kaepernicka, bývalého hráče ligy amerického fotbalu NFL, který na protest proti zabíjení mladých Afroameričanů klečel při hymně Spojených států hrané před zápasy.

O Sterlinga se mimo jiné zajímá společnost s holicími strojky a žiletkami Gillette, která měla v minulosti pod smlouvou velké fotbalové hvězdy jako Thierryho Henryho či Davida Beckhama. V souvislosti se Sterlingem se také hovoří o zájmu švédské oděvní společnosti H&M. Fotbalista už má podepsaný lukrativní kontrakt s Microsoftem na propagaci herní konzole Xbox a videoher EA Sports.

Anglický reprezentant, který má za národní tým odehráno 51 zápasů a jeden i v roli kapitána, si nedávno polepšil i v klubu, kde podepsal smlouvu až do roku 2023 s výdělkem 300 tisíc liber (8,5 milionu korun) týdně.

Bitva mezi společnostmi vyrábějícími kopačky o ty nejlepší fotbalisty světa je v posledních letech opravdu zuřivá. Na špičce jsou dlouhodobě Nike a Adidas: americká firma má pod sebou Portugalce Cristiana Ronalda či Brazilce Neymara, jejich německého rivala zase propaguje nejbohatší sportovec světa Argentinec Lionel Messi.

Funguje už 35 let

Michael Jordan vytvořil značku Air Jordan s logem sebe sama při legendární smeči s roztaženýma nohama v roce 1984. Začala s výrobou basketbalové obuvi, která kontroverzním designem a barevným provedením (proti nařízení, že boty musejí mít stejnou barvu jako dres) způsobovala Jordanovi potíže, a dokonce za ně dostal od vedení ligy několik pokut. Nenechal se však odradit a negativní reklamu využil k propagaci společnosti, která je nyní považována za špičku v basketbalové obuvi.

Michael Jordan řádil v NBA především v dresu Chicaga Bulls.

Sám Michael Jordan byl od počátku spolupráce se značkou Nike přesvědčený o úspěchu podobajícímu se tomu, co dokázal na hřišti. „Chceme rozvířit trh se sportovní obuví a spolupráce s Nike bude rozhodně úspěšná, o tom nepochybuji,“ říkal krátce po oznámení kontraktu v roce 1984.

Kdysi výhradně basketbalové tenisky patří v současnosti k nejoblíbenějším lifestylovým kusům obuvi. S Jordanem mají smlouvu současné hvězdy NBA jako Russell Westbrook, Chris Paul, Jimmy Butler nebo nově mladý talent Zion Williamson. Pak má Air Jordan pod palcem také některé baseballisty, americké fotbalisty nebo závodníky série NASCAR. Ohledně výroby kopaček se už vedení společnosti nechalo slyšet, že využije technologii Nike, bota však dostane speciální design.