Miocic získal zpět svůj titul v těžké váze UFC, Diaz při svém návratu zvítězil na body

Pro Cormiera, který byl šampionem těžké váhy od července 2018, kdy porazil právě Miocice, jde o první porážku ze šestnácti duelů v této kategorii. Ve čtyřiceti letech navíc vážně přemýšlí o ukončení kariéry. Jeho jediná předešlá porážka byla s Jonem Jonesem v nižší polotěžké váze.

„Ale nechci se rozhodovat v emocích. Prohru těžko koušu, musím se poradit se ženou a rozhodnout se moudře,“ řekl zasmušilý Cormier těsně po porážce.

Před čtvrtým kolem měl přitom Cormier od bodových rozhodčích nakročeno k výhře. Miocicovy trpělivé a neuspěchané údery získávaly na váze až časem.

Úspěch mu zajistila především změna taktiky, kdy se přestal soustředit na údery do hlavy a začal trefovat tělo Cormiera.

„Cítil jsem, že ho to na těle bolí. Začaly mu klesat ruce, tak jsem mohl v závěru znovu přejít k úderům do hlavy,“ popisoval Miocic poslední kolo. „Cormier je vážně tvrďák, ale i tak mi ukázal, že slabé místo má.“



„Přitom jsem ty údery ani necítil. Možná jsem je podcenil, ale Miocic je určitě fantastický šampion,“ uznal Cormier.

Jejich vzájemný zápas si připsal hned dva rekordy. Cormier rozdal v těžké váze 181 tzv. „významných úderů“, s takovým číslem ještě nikdo neprohrál. Dohromady si k tomu oba vyměnili 304 významných úderů.

Diaz je zpět

Velký ohlas vzbudil i návrat Natea Diaze po třech letech. Na body porazil Anthonyho Pettise a hned si vybral dalšího soupeře - Jorgeho Masvidala. Borce, co na začátku července předvedl nejrychlejší K.O. v historii UFC.

„Byl jsem pryč tak dlouho, protože nebylo s kým zápasit. Já jsem gangster a o tenhle titul chci bojovat s Jorgem Masvidalem. Sice pro něj mám respekt, ale není tak drsný jako já,“ vyzýval Diaz.



Masvidal s reakcí dlouho nečekal, sám se galavečeru UFC 241 v Anaheimu účastnil. Když ho kamery zabraly, postavil se a se smíchem souhlasně pokýval hlavou. Zápas s Diazem rád vezme.



