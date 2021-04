Další porážka Bulls. Chicago potřetí za sebou v NBA padlo, Satoranský dal jen dva body

New York Basketbalisté Chicaga s Tomášem Satoranským prohráli pondělní utkání NBA v hale Memphisu 90:101 a po třetí porážce za sebou se budou muset soustředit spíše na udržení poslední postupové pozice do předkola play off než na posun pořadím vpřed.

Komplikace v boji o play off. Chicago padlo s poslední Minnesotou, prohře nezabránil ani Satoranský Český rozehrávač za 22 minut hry proměnil jediný střelecký pokus z pěti a připsal si dva body, dvě asistence, doskok a také tři ztráty. Bulls na desátém místě Východní konference zaostávají o tři výhry za Indianou.

„V každém zápase máme jednu činnost, která se nám nedaří,“ konstatoval autor 18 bodů Daniel Theis, nedávná německá posila. „Jednou jsou to ztráty,“ řekl v připomínce den staré porážky v Minnesotě. „Nebo se nedokážeme tolik dostávat na čáru trestného hodu, být agresivní. No a dneska to byly trojky. Musíme se semknout, začít od obrany a proměňovat střely. Pak můžeme vyhrávat,“ dodal. Bulls proměnili jen pět trojek z 31 pokusů. „Jestli se nemýlím, naše lavička to z dálky měla 0/12,“ poukázal kouč Chicaga Billy Donovan na tristní bilanci v dohrávce za lednový duel, který se neuskutečnil kvůli koronaviru.

Zach LaVine byl nejlepším střelcem týmu s 21 body, černohorský pivot Nikola Vučevič zaznamenal double double za 17 bodů a 10 doskoků, ale také měl společně se Satoranským nejhorší statistiku +/- s bilancí -19. Až do třetí čtvrtiny byl duel vyrovnaný, ale závěr hostům nevyšel a koncovku prohráli 6:18. Domácím lídrem byl litevský pivot Jonas Valančiunas s 26 body, z nichž deset dal v poslední čtvrtině, a 14 doskoky.

Stephen Curry při výhře Golden State nad Denverem 116:107 nasázel 53 bodů a stal se historicky nejlepším střelcem klubu. V dresu Warriors má nyní na kontě 17.818 bodů, čímž překonal legendárního Wilta Chamberlaina (17.783). „Blížit se jeho rekordům, nebo je teď dokonce překonat je neskutečné, šílené,“ řekl Curry. V tomto ročníku překonal padesátibodovou hranici potřetí a dokázal to už ve druhé sezoně v kariéře, což se dosud povedlo jen Michaelu Jordanovi, Kobemu Bryantovi a Jamesi Hardenovi. Pomohl si k tomu deseti trojkami, k tomu proměnil i 15 z 16 trestných hodů. Druhou porážku Denveru za sebou nedokázal odvrátit ani srbský pivot Nikola Jokič, autor 27 bodů, 12 doskoků a osmi asistencí. Russell Westbrook v dresu Washingtonu zaznamenal popáté za sebou triple double a v této sezoně už jich má na kontě 23. Tentokrát nashromáždil 25 bodů a 14 doskoků i asistencí, Wizards porazili nejlepší tým soutěže Utah 125:121 a přiblížili se k Chicagu na dvě výhry. Bradley Beal sekundoval Westbrookovi s 34 body, na straně soupeře Donovan Mittchell nastřílel 42 bodů.