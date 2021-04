Satoranský přispěl třemi body k výhře Bulls v Bostonu, Curry zazářil 49 body

New York Basketbalisté Chicaga v NBA vyhráli 102:96 v Bostonu a připsali si cennou výhru v boji o play off. Český reprezentant Tomáš Satoranský odehrál z lavičky víc než 18 a půl minuty a k výhře přispěl třemi body, třemi doskoky a čtyřmi asistencemi. Hvězdou večera se stal Stephen Curry, který 49 body včetně 10 trojek pomohl Golden State k výhře 107:96 v Philadelphii.

Bulls, kteří opět nastoupili bez Zacha LaVina, jenž je mimo hru kvůli opatřením proti šíření koroanviru, vyhráli po pětizápasové sérii porážek druhý zápas za sebou. Výrazně se dařilo Nikolu Vučevičovi - černohorský pivot si připsal 29 bodů včetně tří trojek a devět doskočených míčů.



Coby White přidal 19 bodů a sedm asistencí, po 13 bodech nastříleli Thaddeus Young a Garrett Temple. „V podstatě bojujeme o naše životy, rozhoduje každý detail, každá odehraná akce. Kluci ale bojují tvrdě, a to se mi líbí,“ prohlásil Temple.

Bostonu, jenž nastoupil z různých důvodů bez Kemby Walkera, Marcuse Smarta či Evana Fourniera, nestačilo 23 bodů Jaylena Browna či triple double Jaysona Tatuma za 14 bodů, 13 doskočených míčů a 10 asistencí. Tatum je ve 23 letech druhým nejmladším hráčem historie klubu, jemuž se to podařilo.

Chicago se díky triumfu, jenž přerušil šestizápasovou vítěznou sérii Celtics, drží na desáté pozici s bilancí 24-33. Stejně je na tom jedenáctý Washington, o jednu porážku více má dvanácté Toronto. Boston je v konferenci pátý a stejně jako šestý New York nasbíral 31 výher a 27 proher.

Hvězdou večera se stal Curry, který na 49 bodů potřeboval necelých 37 minut. Trefil 14 z 28 střel z pole včetně 10 ze 17 trojek a přidal pět asistencí. Popáté v měsíci nastřílel alespoň 40 bodů, čímž překonal rekord Michaela Jordana a Kobeho Bryanta.



Curry navíc pojedenácté v řadě nastřádal alespoň 30 bodů, což v dresu Warriors naposledy dokázal legendární pivot Wilt Chamberlain v roce 1964. „Stephova hra je umění. Je nádherné ho sledovat, když víte, že to, co on, nedokázal nikdo další v historii,“ chválil svého svěřence trenér Steve Kerr.

Warriors dokázali využít absence Bena Simmonse a Tobiase Harrise v dresu soupeře a vedle Curryho tak téměř zapadl výkon Joela Embiida, jenž si připsal 28 bodů, 13 doskoků a osm přihrávek. Golden State zůstává po šesté výhře z posledních deseti klání na devátém místě západu s bilancí 29-29.

Skvělý výkon předvedl i Nikola Jokič, jenž pomohl Denveru k triumfu 139:137 po druhém prodloužení proti Memphisu. Srbský pivot nasbíral 47 bodů, 15 doskoků a osm asistencí a navíc trefil 42 sekund před koncem trojku, po které se Nuggets dostali definitivně do vedení.

Jokič si připsal alespoň 45+15+8 jako první od roku 1996, kdy takto zazářil Hakeem Olajuwon. Will Barton se blýskl 28 body, Grizzlies na druhé straně nestačilo 36 bodů, osm doskoků a 12 asistencí Ja Moranta.

Ve šlágru dne si Phoenix poradil s Milwaukee, které přehrál i díky 24 bodům a vítězné šestce 0,3 sekundy před koncem Devina Bookera. Bucks nestačilo 33 bodů a osm doskoků Janise Adetokunba. Utah porazil Lakers 111:97, jeho nejlepším střelcem byl s 22 body náhradník Jordan Clarkson.