Chicago prohrálo s Miami. Satoranský dal dva body, tři tříbodové pokusy z pole neproměnil

New York Basketbalisté Chicaga prohráli v NBA na palubovce Miami 101:106. Tomáš Satoranský dal dva body z trestných hodů, tři tříbodové pokusy z pole neproměnil. Bulls neuspěli v sedmém z posledních deseti utkání a na pozice zajištující postup do předkola play off ztrácejí jeden a půl zápasu.

Satoranského 13 bodů nestačilo, Chicago podlehlo Clevelandu. Nejlepším střelcem Bulls byl Markkanen Satoranský začal popáté za sebou na lavičce a v úvodu sledoval, jak si sedmý tým Východní konference bojující o přímý postup do čtvrtfinále proti Chicagu rychle vypracoval dvouciferný náskok, který v prvním poločase narostl až na 24 bodů. Po velké stíhací jízdě se ale Bulls přiblížili v koncovce na dva body půl minuty před koncem po smeči Cobyho Whitea, autora 31 bodů.

„Kluci dřeli a bojovali,“ řekl po utkání novinářům trenér Chicaga Billy Donovan. Výhru Miami pojistil v závěru z trestných hodů Kendrick Nunn, který dal v zápase celkem 22 bodů. „Bylo to jen tak tak. Byla to křeč, snažili jsme se udělat cokoliv, abychom to utkání zvládli. A takhle už to bude vypadat až do konce sezony,“ konstatoval kouč Heat Erik Spoelstra. „Za celou sezonu jsme nepotřebovali tolik vyhrát jako dneska,“ dodal nejlepší střelec domácích Duncan Robinson, který trefil sedm trojek a měl na kontě 23 bodů. Dvacet bodů a 10 asistencí zařídil pivot Bam Adebayo, 20 bodů dal také Jimmy Butler. Satoranský přispěl třemi body k výhře Bulls v Bostonu, Curry zazářil 49 body Černohorský pivot Bulls Nikola Vučevič se postaral o 26 bodů a 14 doskoků. Hosté ve druhé půli soupeře přestříleli o 15 bodů a podařila se jim hlavně poslední část, do které vstoupili sérií 21:7 a celou dvanáctiminutovku vyhráli 38:26. Satoranský strávil na palubovce 13 minut. Stejnou zápasovou bilanci jako Chicago (25 výher a 35 porážek) má i dvanáctý tým Východní konference Toronto, které podlehlo v sobotu v New Yorku 103:120. Knicks vyhráli podeváté v řadě, což se jim povedlo poprvé od roku 2013, kdy se naposledy představili ve vyřazovacích bojích. Julius Randle táhl vítěze s 31 body a 10 doskoky, R.J. Barrett přidal 25 bodů a 12 doskoků. Hostům nestačilo ani 27 bodů a 11 asistencí Freda VanFleeta. Na čelo Východní konference se dotahuje Milwaukee. Třetí tým tabulky přestřílel druhou Philadelphii 132:94 i díky 24 bodům a 14 doskokům Janise Adetokunba. Lídr NBA Utah podlehl doma 96:101 Minnesotě, která jako jeden ze dvou týmů už předtím ztratila šanci na play off. Denver si poradil s Houstonem 129:116. Michael Porter Jr. si vylepšil osobní rekord na 39 bodů, Facunda Campazzo na 13 asistencí. Pivot Nikola Jokič zaznamenal 24 bodů, osm doskoků a 12 asistencí. V dresu Rockets dal 25 bodů D.J. Wilson a po 21 bodech nastříleli Kelly Olynyk a Anthony Lamb. Basketbalisté Dallasu smazali až sedmnáctibodové manko, zápas s Los Angeles Lakers uzavřeli šňůrou 15:2 a mohli se radovat z vítězství 108:93. Hlavní podíl na tom měl slovinský rozehrávač Luka Dončič, autor 18 bodů, osmi doskoků a 13 asistencí. Dwight Powell, který z pole minul jediný pokus, přispěl k výhře nad loňskými šampiony 25 body.