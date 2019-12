Davidová na bronz ze sprintu nenavázala, v individuálním závodě skončila jedenáctá

Östersund Markéta Davidová skončila po třech chybách na střelnici jedenáctá ve vytrvalostním závodu Světového poháru v Östersundu. Podruhé v kariéře zvítězila Francouzka Justine Braisazová a navázala tak na úspěch svých krajanů ze středečního vytrvalostního závodu mužů.

Stejně jako Davidová udělala tři chyby i Eva Kristejn Puskarčíková a skončila třiadvacátá. Žádná další Češka nebodovala - Lucie Charvátová obsadila 47. místo, Jessica Jislová byla až 81. a Veronika Vítková závod nedokončila.



Dvaadvacetiletá Davidová, třetí z nedělního sprintu ve Švédsku, zvládla na patnáctikilometrové trati čistě jen první položku vleže. V první stojce minula poslední ranou a po jedné chybě přidala také na dalších dvou položkách.

„Na střelnici to byl jeden z lepších výsledků, ale na trati to nebylo ono. Bolelo to jako čert. Neběželo se mi úplně nejlíp,“ hodnotila závod Davidová v České televizi. Na trati ale měla pátý nejrychlejší běžecký čas v konkurenci stovky soupeřek.

Vítková, která měla v přípravě dýchací problémy, startovala první a po třetí střelecké položce, kdy měla na kontě čtyři trestné minuty, ze závodu odstoupila.

Francouzka Braisazová zvítězila o 11,1 vteřiny před jedinou přesnou střelkyní závodu Ukrajinkou Julijí Džymovou. Třetí byla Francouzka Julia Simonová. Ve vytrvalostním závodu mužů obsadili Francouzi první čtyři místa.

Po pátečním dni volna se o víkendu ve švédském středisku jedou štafety. Muži v sobotou startují v 17:30 a ženy vyrazí na trať o den později v 15:30.

SP v biatlonu v Östersundu:

Ženy - vytrvalostní závod (15 km):

1. Braisazová (Fr.) 42:35,1 min. (2 tr. minuty), 2. Džymová (Ukr.) -11,1 (0), 3. Simonová (Fr.) -17,7 (2), 4. Tandrevoldová (Nor.) -25,2 (1), 5. Kuklinová (Rus.) -38,8 (2), 6. Häckiová (Švýc.) -1:05,7 (3), 7. Wiererová (It.) -1:08,4 (3), 8. Hojniszová-Staregaová (Pol.) -1:11,7 (2), 9. Vittozziová (It.) -1:28,4 (2), 10. Öbergová (Švéd.) -1:48,7 (3), 11. Davidová -1:57,3 (3), ...23. Kristejn Puskarčíková -3:03,0 (3), 47. Charvátová -4:51,4 (5), 82. Jislová -8:12,0 (6), Vítková nedokončila.

Průběžné pořadí SP (po 2 závodech):

1. Wiererová 96, 2. Davidová 78, 3. Olsbuová Röiselandová (Nor.) 76, 4. Simonová 72, 5. Preussová (Něm.) 72, 6. Häckiová 72, ...18. Kristejn Puskarčíková 40, 44. Charvátová.