'Děláš si kozy?' České kraulařky šokovaly na MS postupem na olympiádu do Tokia

kwandžu Téměř nereálný sen se splnil. Česká čtveřice plavkyň ve složení Barbora Seemanová, Anna Kolářová, Simona Kubová a Anika Apostalonová si na mistrovství světa v korejském Kwandžu zajistila v závodě na 4x100 metrů účast ve štafetě na olympiádě v Tokiu, která se koná příští rok.

BASA, jak si plavkyně samy přezdívají podle počátečních písmen svých křestních jmen, zaplavala časem 3:40,78 národní rekord a obsadila 11. místo.

Splnila tak kritérium pro účast na hrách v Tokiu, kam postoupí 12 nejlepších štafet ze světového šampionátu.

Přitom naposledy se česká štafeta představila na olympiádě před 15 lety v Aténách, kde české ženy zaplavaly na trati 4x100 metrů dosavadní rekord. Ten v neděli jejich následovnice překonaly.

„Na dvanácté to určitě nebude. Kdybychom porazily tři, čtyři štafety a byly třeba patnácté, šance na kvalifikaci tam je. Bylo by hustý, kdyby se nám to povedlo,“ říkala před závodem specialistka znakařka Kubová, která je známější pod svým dívčím jménem Baumrtová.



Jenže když za ní přišla kolegyně ze štafety Kolářová po ukončení všech rozplaveb se slovy „Holky to není možný, jsme jedenáctý,“ rozbrečela se i Kubová.



„Děláš si kozy! Děláš si kozy!“ v emocích jí odpověděla Kubová.



„Bylo to ne nerálné, ale hodně daleko. Takže já si myslím, že je to zázrak, pro mě určitě, že se příští rok na tu olympiádu podívám,“ rozplývala se Kolářová, které unikla nominace na minulé Hry v Riu o pouhých 0,07 sekundy.

„Já jsem čekala, jak dopadne další rok vzhledem k olympiádě a je to tam. Určitě jsem takhle šťastná nikdy nebyla. Byl to snad největší sen, co jsem vždycky odjakživa chtěla,“ dodala.

Simona Kubová.

K českým stálicím Seemanové a Kubové, které si zajistily účast na hrách už dříve, se vedle Kolářové připojila i Apostalonová. Ta by si časem 54,26 z posledního úseku splnila olympijský limit i v individuálním závodě.