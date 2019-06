Diskvalifikace. Vítězství v Le Mans vzala chyba v objemu nádrže paliva

Nečekané vítězství týmu Keating Motorsports ve víkendové čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans neplatí. V pondělí v noci totiž organizátoři oznámili, že byl vůz číslo 85 diskvalifikován a to pro porušení nařízení o objemu palivové nádrže a nedodržení minimálního času tankování. Diskvalifikován byl i tovární Ford GT startovní číslo 68.

Výsledky letošního ročníku slavného závodu 24 hodin Le Mans se mění. Nejvýraznější je zásah v kategorii GTE Am, kde přišel o své vítězství tým Keating Motorsports. Ten letos přivezl do Le Mans premiérově závodní Ford GT v soukromých rukách a cílovou pásku proťal po 24 hodinách coby vítěz kategorie.

Jenže během technických kontrol po závodě přišli komisaři na to, že vůz nevyhovoval pravidlům. Oficiální vyjádření zní, že byl vůz 85 diskvalifikován kvůli porušení pravidla o maximálním objemu palivové nádrže. Ze stejného důvodu byl z konečného pořadí vyřazen i tovární Ford GT číslo 68, který skončil původně čtvrtý ve třídě GTE Pro.

Ben Keating, majitel týmu a sám jeden z pilotů původně vítězné trojice (dalšími byli Jeroen Bleekemolen a Felipe Fraga) už americkému serveru Sportscar 365 vysvětlil, kde došlo k problému a chybu uznal. Tým se tak nebude proti rozhodnutí komisařů odvolávat.

Keating sám také nakonec prozradil, že v případě jeho týmu došlo vlastně k dvojímu porušení pravidel, v obou případech ale nechtěnému. Tým totiž překročil maximální povolený objem palivové nádrže o jednu desetinu litru a zároveň trochu paradoxně nedodržel minimální čas tankování, který byl stanoven na 45 sekund. Tady si tým chybnou kalibrací tankovacího zařízení „pomohl“ o 0,6 sekundy. „Nastavili jsme to, co jsme se domnívali, že bude nutné pro čas tankování 45 sekund. Jenže to nebylo správně a my si nenechali dostatečnou rezervu pro případnou chybu,“ “ řekl Ben Keating pro Sportscar 365.

„V obou případech jsme se snažili dostat až příliš blízko ke slunci,“ uznal chybu Keating. „Keating Motorsports se nesnažil získat neférovou výhodu. Závodili jsme podle pravidel, ale příliš blízko limitům,“ vysvětloval Keating. Podle něj ale tým fungoval skvěle a to mu dává naději do dalších ročníků závodu. Do Le Mans se tedy Keating Motorsports nejspíš právě s Fordem GT vrátí.

Proklatá úprava nádrže

Kde chyby přesně vznikly, Ben Keating detailně nevysvětlil. Domnívá se pouze, že v případě nedodržení objemu nádrže šlo o možný záhyb nebo nějakou další chybu, která malý rozdíl způsobila.

Detailnější vysvětlení pak přinesl tovární tým Ford, jehož vůz číslo 68 byl diskvalifikován ze stejného důvodu. U něj dokonce došlo k překročení maximální povolené kapacity o 0,83 litru. Chyba vznikla při úpravě objemu nádrže. V rámci snah o vyrovnanost startovního pole totiž FIA a ACO (organizátor závodu) používají metodu Balance of Performance, v rámci které mohou nařízením komise měnit některé parametry vozu, jako hmotnost, tlak turbodmychadla nebo právě objem nádrže.

A právě objem nádrže byl před začátkem závodu pro Ford GT omezen na 97 litrů. Týmy ale musely nádrž upravit přímo na místě a podle vysvětlení zástupců továrních týmů se jednoduše nepodařilo objem ověřit stejnou kalibrovanou metodou, jakou využívají sportovní komisaři. To je totiž možné jen v zázemí týmu „doma“ v USA, na místě závodu museli mechanici spoléhat na méně přesné metody.

Vítězství ve třídě GTE Am tak připadlo vozu Porsche 911 sestavy Team Project 1, druhé místo patří Ferrari 488 GTE týmu JMW Motorsport a na třetí místo se posunulo další Ferrari sestavy Weathertech Racing. Na čelních pozicích ve třídě GTE Pro se nic nemění, Ford startovní číslo 68 byl původně čtvrtý a celkově obsadily tovární fordy pozice 4, 5, 6 a 7. Teď jim tedy po vyřazení jednoho vozu patří příčky 4, 5 a 6.