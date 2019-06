Ještě nedávno neměli auto. Pak ale nováčci s Fordem v Le Mans vyhráli

Le Mans Tovární tým Ford touto sezónou ukončil své účinkování v seriálu vytrvalostních závodů, včetně slavného Le Mans. Jeho závodní Ford GT ale nebude zahálet, automobilka ho nabídne soukromým týmům. A že v jejich rukou opět umí vítězit, ukázal o uplynulém víkendu tým Keating Motorsports, který přitom auto připravoval do poslední chvíle.

Záměr zúčastnit se s Fordem GT závodu 24 hodin Le Mans oznámil Ben Keating, majitel týmu a závodní pilot v jedné osobě, teprve letos počátkem roku. Od té chvíle nastalo období tvrdé práce, v rámci které se musel tým seznámit s doposud naprosto neznámým vozem, auto připravit, vyladit a nasadit do čtyřiadvacetihodinovky v Le Mans. Týmu se nakonec na trati La Sarthe podařil husarský kousek – při své premiéře s Fordem si v kategorii GTE Am dojel pro vítězství a to navíc uhájil navzdory nepříjemným penalizacím.

Aby bylo jasno, Keating Motorsports jsou ostřílení závodníci, ale kombinace Le Mans a Ford pro tým byla zcela nová. Již několik let se totiž tým účastní seriálu IMSA WeatherTech v USA, tam ale nasazuje aktuálně Mercedes-AMG GT3. V roce 2017 se tým Keating Motorsports účastnil Le Mans s prototypem kategorie LMP2, vloni spojila sestava své síly s uskupením Risi Competizione a společně postavili na start Ferrari 488 ve třídě GTE Am.

Fordy prodával táta i děda

Jenže Ben Keating má coby obchodník dlouhodobé vztahy s Fordem: „Jsem třetí generací delarů Fordů. Vyrostl jsem v prostředí podnikání s Fordy. Můj děda, můj táta i všichni moji strýcové byli dealery Fordu a i mé první dealerství bylo dealerství Fordu,“ popisoval Keating svůj vztah k automobilce při oznámení účasti v letošní čtyřiadvacetihodinovce v Le Mans s vozem Ford. Už tehdy přitom Keating mluvil o tom, že samozřejmě míří za vítězstvím.

V to, že by se to ale při premiéře této kombinace podařilo, asi věřil málokdo, i když posádka ve složení právě Ben Keating a zkušení piloti Jeroen Bleekemolen a Felipe Fraga samozřejmě potenciál měla. Už v předvečer závodu nám ale zástupci Fordu říkali: „Jsou to zkušení závodníci a Ford GT už přeci ukázal, že v Le Mans umí vyhrávat.“ A to je nesporný fakt, Ford GT je velmi silné závodní náčiní.

Ovšem doba přípravy na závod a dokonalé seznámení s autem byla před čtyřiadvacetihodinovkou krátká. První testy proběhly někdy v únoru a březnu v USA, času na seznámení s autem bylo dohromady celkem málo. Vše se dělo v úzké spolupráci s továrním týmem Chip Ganassi Racing, který už tehdy věděl, že svá auta připravuje na poslední tovární účast v Le Mans. A tak tu samozřejmě byla chuť předávat zkušenosti soukromému týmu, který má nést vlajku dál a ukázat, že i v rukou soukromníků umí Ford GT vyhrávat. Je to ideální reklama k tomu, abychom v příštím roce viděli více soukromých týmů s Fordem GT a to samozřejmě nejen v Le Mans, ale i v dalších závodech.

K práci v garáži a omezenému testování na trati se tedy za účelem dosažení úspěchu musela přidat práce na simulátoru. „Věnovali jsme jim nějaký čas na simulátoru Fordu v Severní Karolíně, aby se s autem i tratí v Le Mans trochu seznámili. A vše si to dohromady sedlo,“ pochvaloval si konečný výsledek po skončení letošního závodu Mark Rushbrook, ředitel divize Ford Performance Motorsports, který je zodpovědný za veškeré závodní aktivity Fordu po celém světě.

Růst tempa

Celá příprava se nakonec opravdu vyplatila. A to i když to z počátku na vítězství nevypadalo. V kvalifikaci se tým ve své kategorii umístil na devátém místě a 54. celkově (ze 62 zapsaných vozů), na nejrychlejší Porsche týmu herce Patricka Dempseyho ztrácel Ford GT sestavy Keating Motorsports dvě sekundy. Dopolední warmup před sobotním startem závodu tým využil k dalšímu ladění auta a nezajel ani žádný reprezentativní čas. A upřímně, ani v prvních kolech samotného závodu nepůsobil už prostým pohledem na trati Ford GT poprvé provozovaný v soukromých rukách kdovíjak rychlým dojmem.

Jenže jak postupoval čas, auto jakoby najednou chytalo dech a netrvalo dlouho a tým Keating Motorsports se ocitl ve své třídě na vedoucí pozici. Už od sobotního večera tak jezdil Ford GT v kategorii GTE Am na čele. Kritické okamžiky ale měly teprve přijít. Od začátku závodu strávil Ben Keating za volantem jen hodinu, noční šichtu pak přenechal zkušenějším týmovým parťákům a tak v neděli ráno musel pro splnění svého limitu účasti majitel a závodník v autě strávit pět hodin.

Komplikace a penalizace

Do kokpitu se posadil v půl šesté ráno a soupeřům, kteří doufali, že se jim při jeho pilotáži podaří na Ford dotáhnout, nedal šanci. Ford GT mu očividně „sedl“ a zajížděné časy neznamenaly žádné ohrožení týmové práce. Přišel sice jeden smyk, ale ten nic neznamenal.

V závěrečných hodinách se ale situace týmu přeci jen zdramatizovala. Náskok, který se dlouhodobě pohyboval nad dvěma minutami, se rázem smrskl. Nejprve došlo k poškození auta, které ale tým nepovažoval za důležité, jenže od vedení závodu přišel příkaz k opravě. A tak fialový Ford GT zamířil do boxů na výměnu čelní části kapotáže. Při tomto pit-stopu ovšem porušil Ben Keating při opouštění boxů pravidlo, kdy se nesmí protáčet při rozjezdu kola. Už tak zbyla z náskoku po výměně méně než minuta a dál se tenčil, takže se Ben Keating ocitl pod tlakem.

Jen hodinu a pět minut před koncem závodu přišla za onen prohřešek penalizace stop-and-go. Po jejím odpykání už najednou Ford GT vedl nad Porsche, které ho stíhalo, jen o 5,5 sekundy. Bitva začala na novo. Ještě však byly v plánu poslední zastávky v boxech. Před nimi se přeci jen podařilo náskok trochu navýšit a na posledních 48 minut předal Ben Keating místo v „horké“ sedačce Bleekemolenovi.

A ten už pak postupně navyšoval náskok na soupeře a nakonec Ford GT přivezl k vítězství ve své kategorii. „Do zákaznického programu Ford GT jsme vstoupili stejným způsobem, jako do našeho továrního programu – s úmyslem vyhrát. A Ben Keating, Bill Riley (technický ředitel – pozn. red.) a všichni u Keating Motorsports sem za tímto účelem přijeli a je skvělé, že se jim to v jejich prvním závodě podařilo,“ pochvaloval si výsledek ředitel sportovního programu Fordu Rushbrook. „Je to jasný důkaz kvality závodního vozu Ford GT a také kvality týmu a jeho pilotů, že dokázali sebe a auto na závod připravit,“ dodal.

A tak i když se Ford s tovární účastí ve vytrvalostních závodech loučí, zdá se, že parádní náčiní v podobě Fordu GT má ještě nějaká ta vítězství před sebou.