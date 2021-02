Djokovič po zdravotních trablích prošel do čtvrtfinále Australian Open, Thiem finále nezopakuje

Melbourne Třetí nasazený Dominic Thiem nezopakuje na tenisovém Australian Open loňskou finálovou účast. Rakouského vítěze zářijového US Open porazil na úvodním letošním grandslamu v Melbourne už v osmifinále Bulhar Grigor Dimitrov 6:4, 6:4, 6:0.

Dál jde naopak obhájce titulu Novak Djokovič, který se sice v minulém zápase zranil břišní sval, ale ve čtvrtém kole si s Milosem Raonicem z Kanady poradil 7:6, 4:6, 6:1 a 6:4. První hráč světa tak může stále pomýšlet na zisk devátého titulu z Melbourne, kterým by vylepšil vlastní rekord.

„Neměl jsem žádnou přípravu, protože jsem veškerý čas vynaložil na to, abych se dal dohromady. Kdyby to byl jiný turnaj než grandslam, tak jsem odstoupil,“ řekl Djokovič. „Až do rozcvičky jsem netušil, jestli budu hrát. Během zápasu to občas bolelo, takže to nebylo ideální, ale nemůžu si stěžovat, když jsem porazil dobrého soupeře,“ dodal.

O postup do semifinále si Djokovič zahraje s Alexanderem Zverevem z Německa. Šestý nasazený tenista, kterého Djokovič porazil na nedávném ATP Cupu, si i díky patnácti esům poradil 6:4, 7:6 a 6:3 se Srbem Dušanem Lajovičem a připsal si jubilejní 50. vítězství na grandslamu.



Sedmadvacetiletý Thiem dva dny po pětisetové bitvě s Nickem Kyrgiosem působil na kurtu unaveně. V prvním i druhém setu ztratil vedení 3:1, ve třetí sadě uhrál proti devětadvacetiletému Australanovi jen šest míčků a po dvou hodinách a třech minutách pro něj turnaj skončil.

„Nejsem stroj,“ řekl Thiem, který vloni nechyběl ve čtvrtfinále na žádném ze tří odehraných grandslamů. „Dnes se to sešlo. Několik drobných tělesných problémů, fakt špatný den a silný soupeř,“ konstatoval Rakušan.

Turnajová osmnáctka Dimitrov postoupil v Melbourne do čtvrtfinále už počtvrté, jeho maximem je semifinále z roku 2017. O postup mezi nejlepší čtyři hráče se utká s ruským překvapením turnaje a účastníkem kvalifikace Aslanem Karacevem, který po pětisetové bitvě vyřadil dvacátého nasazeného Kanaďana Felixe Augera-Aliassimeho, ačkoliv prohrával už 0:2 na sety.

„Jsem unavený, dal jsem do toho zápasu všechno,“ uvedl 114. hráč světového žebříčku Karacev, který zažívá překvapivý grandslamový debut. V open éře je sedmadvacetiletý Rus teprve sedmým hráčem, který při premiéře prošel až do čtvrtfinále. Naposledy se to povedlo Alexi Radulescuovi v roce 1996 ve Wimbledonu.

Na rozdíl od Thiema ženská vítězka US Open Naomi Ósakaová v Melbourne pokračuje, i když měla namále. Turnajová trojka a předloňská vítězka turnaje v osmifinále vyřadila čtrnáctou nasazenou Španělku Garbiňe Muguruzovou, která nevyužila dva mečboly. Ósakaová porazila loňskou finalistku 4:6, 6:4, 7:5.

Po třísetové bitvě se udržela ve hře o vyrovnání rekordu Margaret Courtové třiadvacetinásobná grandslamová vítězka Serena Williamsová. Desátá nasazená Američanka udolala turnajovou sedmičku Arynu Sabalenkovou z Běloruska 6:4, 2:6 a 6:4.

Další soupeřkou Williamsové bude světová dvojka Simona Halepová. Rumunka sice s Igou Šwiatekovou prohrála první set 3:6, pak ale zvítězila po sadách 6:1, 6:4 a oplatila soupeřce nečekanou porážku ze stejné fáze loňského French Open, které polská tenistka poté vyhrála.