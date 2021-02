Otočka ve velkém stylu. Nadal vedl 2:0, pak ale Tsitsipas zavelel k obratu a postoupil

Melbourne Druhý tenista světa Rafael Nadal na Australian Open rekordní 21. grandslamový titul nezíská. Čtyřiatřicetiletý Španěl ve čtvrtfinále se Stefanosem Tsitsipasem z Řecka promarnil dvousetové vedení a prohrál 6:3, 6:2, 6:7, 4:6 a 5:7.

Tsitsipas si o první finále na grandslamu zahraje s Daniilem Medveděvem, který ve čtvrtfinále zvládl ruský souboj s Andrejem Rubljovem a vyhrál 7:5, 6:3 a 6:2. Druhou semifinálovou dvojici tvoří obhájce titulu a první hráč světa Novak Djokovič ze Srbska a Aslan Karacev z Ruska.

Nadal do zápasu vstoupil skvěle a první dva sety jednoznačně ovládl. Ve třetí sadě ale nezvládl tie-break a Tsitsipas ukončil Španělovu vítěznou série na grandslamech čítající 35 setů. Od novodobého rekordu Švýcara Rogera Federera dělil Nadala jediný set.

Dvaadvacetiletý Tsitsipas postupně začal mít navrch a nakonec jako teprve druhý hráč dokázal proti Nadalovi otočit zápas na grandslamu poté, co prohrál úvodní dva sety. Před ním se to povedlo jen v roce 2015 na US Open Italovi Fabiu Fogninimu. Nadal celkem na grandslamech vyhrál 223 zápasů, ve kterých získal první dva sety.

Porážka připravila Nadala o šanci získat rekordní 21. grandslamový titul v kariéře. Španělský tenista se momentálně dělí o první místo v historickém pořadí s Federerem, který v Melbourne nestartoval. Druhý je Djokovič se sedmnácti triumfy.



Čtvrtý hráč světa Medveděv nedal Rubljovovi šanci a s přehledem si za dvě hodiny a šest minut zajistil postup. Pětadvacetiletý Rus nad krajanem vyhrál čtvrtý vzájemný zápas za sebou a navíc prodloužil svou vítěznou sérii, která se táhne od října, o 19. utkání.

„Vždycky je těžké hrát proti kamarádovi. Ale jsme sportovci, takže oba jsme chtěli vyhrát a postoupit do semifinále,“ uvedl Medveděv. „Odehráli jsme několik neuvěřitelných výměn a myslím, že jsem první, kdo ho tady takhle unavil,“ přidal.

Medveděv je v semifinále grandslamu potřetí. Předloni na US Open došel až do finále, loni ve Flushing Meadows v semifinále vypadl. Mezi poslední čtveřicí tenistů na turnaji doplnil sedmadvacetiletého krajana Karaceva, který se do semifinále senzačně dostal při premiéře v hlavní soutěži grandslamu a teď ho čeká obhájce Djokovič.

„Co se tady Aslanovi povedlo, je neuvěřitelné. Mám z něj obrovskou radost, zapsal se do historie. Asi během pandemie opravdu tvrdě trénoval,“ řekl Medveděv. „A kdyby došlo na ruské finále, byl by to splněný sen. Ale oba nás čekají ještě velmi těžcí soupeři,“ dodal. Posledním ruským vítězem Australian Open byl v roce 2005 Marat Safin.