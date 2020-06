Formule 1 může začít v Rakousku, krize výrazně poznamenala tradiční Williams

Praha Za normálních okolností by měla formule 1 za sebou již zhruba třetinu sezony. Kvůli pandemii koronaviru se však její začátek stále posouval, některé závody byly dokonce zrušeny. Nyní svitla naděje, že se slavný seriál konečně rozjede. Vedení královny motorsportu se šéfem Chasem Careym provizorní kalendář doposud nezveřejnilo, dva závody v rakouském Spielbergu během prvního a druhého červencového víkendu ale dostaly od tamní vlády zelenou.

„Po detailním rozboru odborníků vyhovuje koncepce z pohledu ministerstva zdravotnictví nárokům v časech korony,“ potvrdil rakouský ministr zdravotnictví Rudolf Anschober.



Dva rakouské podniky mají odstartovat zkrácený ročník, v jehož plánu je aktuálně patnáct velkých cen bez účasti fanoušků. Pokračovat se má 19. července maďarskou Grand Prix, následovat by měly dva závody v britském Silverstonu (2. a 9. srpna). Po těchto evropských zastávkách se podle předpokladů expertů program přesune do zámoří s tím, že by celý kalendář uzavřely prosincové závody v Abú Zabí.

„Závody jsou závody, strašně mi to chybí. Ale nevím, jak napínavé to bude pro diváky u televizí,“ reagoval šestinásobný mistr světa Lewis Hamilton. „Vyvolává to ve mně pocit prázdnoty, protože diváci dělají závody. Kdekoliv na světě platí, že čím víc fanoušků, tím lepší atmosféra. Takhle tam bude velmi pusto. Každopádně je to lepší než nic,“ dodal pětatřicetiletý Brit.



Krize nejvíce zasáhla Williams

Po schůzce zástupců šéfů všech stájí v šampionátu došlo ke snížení rozpočtového stropu na příští rok o 30 milionů dolarů na 145 milionů s tím, že se škrty se počítá i v následujících sezonách. Tento krok má pomoct především přežít menším stájím, nižší výdaje by mohly navíc potenciálně přilákat do šampionátu další zájemce.

Největší ztráty v časech koronavirové krize hlásí Williams, který kvůli ní přišel o 16 milionů dolarů, a její vedení i přes původní zásady jejího zakladatele Franka Williamse nabízí případným zájemcům tým ke koupi. Tradiční stáj se přitom radovala dohromady devětkrát z vítězství v Poháru konstruktérů, úspěšnější je v tomto ohledu pouze Ferrari.

„Frankovi se vždy povedlo zajistit chod týmu a to, že naši lidé budou vždy na prvním místě. Po svém konci se rozhodl, že už nebude aktivně zasahovat do chodu týmu a bude souhlasit s rozhodnutími, na kterých se rada týmu usnese. Bohužel se musíme k tomuto řešení uchýlit,“ říká dcera Franka Williamse a v současnosti zástupkyně šéfa týmu Claire Williamsová.