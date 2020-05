Vettel končí po sezoně ve Ferrari. ‚S týmem už jsme nepracovali v dokonalé harmonii,‘ vysvětlil

Berlín Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Sebastian Vettel se nedohodl na nové smlouvě s Ferrari a po sezoně, která kvůli pandemii koronaviru stále neodstartovala, ve slavné stáji po šesti letech skončí. Italský tým o tom informoval na svých internetových stránkách.

Podle médií nabízelo Ferrari Vettelovi novou smlouvu pouze na jednu či dvě sezony a s nižším platem. „Otázka financí v rozhodnutí nehrála roli. Takhle nepřemýšlím a nikdy nebudu,“ uvedl dvaatřicetiletý Vettel. „Abyste mohli dosáhnout nejlepších výsledků, musím s týmem pracovat v dokonalé harmonii. A my jsme došli k závěru, že tak už to není,“ dodal.

„Vzhledem k Sebastianovým kvalitám jako člověka i jezdce to nebylo snadné rozhodnutí,“ řekl šéf Ferrari Mattia Binotto. „Jediným důvodem, proč jsme se tak rozhodli, je to, že jsme se shodli na tom, že přišel čas se rozloučit, abychom všichni mohli pokračovat v cestě za našimi cíli,“ přidal.

Vettel přišel do Ferarri v roce 2015 z Red Bullu, kde se stal čtyřikrát mistrem světa. Snil o tom, že napodobí slavného krajana a idol Michaela Schumachera, jenž s týmem vybojoval pět ze svých sedmi titulů, ale to se mu zatím nepovedlo. Jeho nejlepšími výsledky byla druhá místa za Lewisem Hamiltonem z Mercedesu z let 2017 a 2018.

Právě šestinásobný šampion Hamilton byl několikrát spojován s přestupem do Ferrari, ale britský jezdec opakovaně uvedl, že hodlá setrvat v Mercedesu. Podle médií by místo po Vettelovi mohli zaplnit Australan Daniel Ricciardo z Renaultu nebo Španěl Carlos Sainz z McLarenu, jejichž kontrakty letos také vyprší.



Druhým jezdcem italské stáje je dvaadvacetiletý Charles Leclerc, který má smlouvu až do roku 2024. Monacký mladík přišel do Ferrari loni ze Sauberu (nyní Alfa Romeo) a v první sezoně v barvách italské stáje zkušenějšího kolegu předčil ve většině ukazatelů.

Letošní sezona formule 1 měla odstartovat v březnu v Austrálii, ale kvůli šíření nákazy covid-19 bylo už deset závodů zrušeno nebo odloženo. Podle posledních plánů vedení šampionátu by nový ročník měl začít dvěma závody 5. a 12. července v rakouském Spielbergu.

„Vzhledem k tomu, co se ve světě v posledních měsících děje, tak si hodně z nás uvědomilo, co jsou opravdu důležité věci v životě. Takže i já si musím promyslet, co je pro mě opravdu důležité, než rozhodnu o budoucnosti,“ uvedl Vettel, jehož další kroky jsou nejasné.

Místa v Mercedesu a Red Bullu, dvou nejlepších týmech vedle Ferrari, jsou zaplněná, takže Vettelův přesun do některého z nich je podle médií nepravděpodobný. Čtyřnásobný mistr by tak musel přijmout angažmá v některé z menších stájí, ale vyloučen není ani konec kariéry.