Start formule 1 stále v ohrožení. Překoná Hamilton Schumachera? ‚Jsem silnější než kdy dřív,‘ hlásí

V neděli by měla Velkou cenou Austrálie odstartovat nová sezona formule 1. S nejistotou dalších závodů i s očekáváním, jak se týmy porovnají v nové sezoně. Vyrovná Lewis Hamilton rekord sedmi titulů Michaela Schumachera? Nebo se nová vlna v čele s Maxem Verstappenem a Charlesem Leclercem postará o překvapení?

Stylově okomentoval výkonnostní rozdíly mezi týmy formule 1 po posledních testech Romain Grosjean: „Jako by Roger Federer nastoupil v Roland Garros s pálkou na stolní tenis.“



Francouzský veterán s vozem americké stáje Haas se bude na dráze prát s renaulty, mclareny...

A občas oslaví umístění v desítce nejlepších. Ale stejně jako minulý rok bude mít daleko ke stupňům vítězů, kde vedle Mercedesu, Red Bullu a Ferrari moc míst pro ostatní nezůstane.

Zásadní výsledkové změny od sezony 2020 čekat nelze. Monoposty zůstávají prakticky beze změn, pár kosmetických úprav o převahu Mercedes nepřipraví.

Až děsivě přesná německá rutina bude opět bránit oba mistrovské tituly, Red Bull bude opět spoléhat na talent sveřepého Verstappena a Ferrari hledat rychlost v místech, kde to soupeři nečekají. Ale budou mít Italové dost síly?

V předsezonních testech rudé monoposty nijak nezářily. Tým byl vedením seriálu donucen upravit své motory a jeho výkonnostní převaha na rovinkách se stala minulostí.

Podle svého šéfa Mattia Binotta bude Ferrari plně konkurenceschopné až od květnové Velké ceny Nizozemska.

Nová hvězda volantu Charles Leclerc nebude tedy mít snadný vstup do sezony. Tentokrát to nevypadá, že by Italové v předsezonních testech blafovali, byli dokonce o něco pomalejší než Renault.

„V rychlosti na jedno kolo ztrácíme. Pokud se situace nezlepší, můžeme začít soustředit síly na auto pro rok 2021,“ prohlásil Binotto pro britský Autosport.

Red Bull by měl prohánět mercedesy nejvíce

O něco lépe by na tom měl být Red Bull. A nejen díky Maxovi Verstappenovi, který v pár závodech poslední sezony udivil svou rychlostí i legendy formule 1.

Motory Honda jsou stále silnější a není pochyb o tom, že sehraná sestava Red Bullu opět postaví auto s nejlepší aerodynamikou. Pokud by se měl něčeho úřadující šampion Lewis Hamilton obávat, je to právě výsledkové vzepětí rakouské stáje. V únorových testovacích jízdách patřilo „limonádníkům“ jasně druhé místo.

Předsezonní testy však nemusí být bernou mincí. Tedy, alespoň v to doufají všichni fandové dramatického závodění.

Rychlostní náskok mistrovského Mercedesu byl totiž ohromný. Němci mohli vyvíjet nový vůz dřív než jejich soupeři, protože o jejich loňském triumfu bylo rozhodnuto už v létě, a vypadá to, že náskok mají nejen ve spolehlivosti. Na barcelonském okruhu byli většinou o půl vteřiny na kolo lepší než soupeři.

Všechno směřuje k tomu, aby Lewis Hamilton definitivně vstoupil do panteonu legend.

Sedmým titulem by vyrovnal rekordní zápis Michaela Schumachera, tedy muže, který stál u zrodu jeho současné stáje. Zároveň může ohrozit i jeho historických 91 vítězství, pětatřicetiletý Brit jich má momentálně na kontě 84.

V počtu pódiových umístění bude už brzy rekordmanem, na Schumachera mu scházejí pouhé čtyři. Mercedes je dokonale promazaný stroj, jezdci problémy s technikou řešit nemusí a mají čas soustředit se sami na sebe.

„Opět jsem se posunul. Fyzicky jsem na tom o něco lépe než v předchozích letech, což mě naplňuje štěstím. Jsem připravenější než kdy dřív,“ nepotěšil soupeře před odletem do Austrálie Lewis Hamilton.

Ani jinde nic nového...

Co se změnilo v dalších týmech? Krátce řečeno, nic.

Z dvaceti pilotů jich osmnáct zůstává tam, kde závodili v loňském roce. Skončil smutný rekordman Nico Hülkenberg, který odjel 177 závodů, aniž by se dostal na pódium, v Renaultu ho nahradil talentovaný Francouz Ocon.

Do role testovacího pilota přesedlal Polák Kubica, jehož vystřídal ve Williamsu Kanaďan Latifi.

A objevil se nový tým, tedy vlastně neobjevil. Jen byla kvůli marketingové strategii Red Bullu přejmenovaná stáj Roro Rosso na Alpha Tauri, což je oděvní značka založená Dietrichem Mateschitzem před čtyřmi lety.

Kromě Hamiltonových rekordů může být překonán ještě jeden. Čtyřicetiletý Kimi Räikkönen už potřebuje jen deset závodů k tomu, aby odjel nejvíc velkých cen F1 v historii.

Navzdory tomu, že se v letech 2010 a 2011 věnoval pouze rallye, jich má na kontě 315. Ještě před pár týdny nebylo pochyb o tom, že se mu to povede, ale dnes není jisté vůbec nic.

Kvůli šíření nového typu koronaviru je ale v přímém ohrožení konání nejen evropských závodů, ale i všech ostatních.