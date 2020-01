Fotograf prodává aktuální Schumacherovy snímky. Požaduje za ně 30 milionů korun

Je to už přes šest let, kdy jeden z historicky nejlepších pilotů formule 1 během lyžování narazil do skály a po zranění mozku upadl do kómatu. Současný zdravotní stav Michaela Schumachera není znám, rodina ho až na pár výjimek tají, a tak není divu, že se každou chvíli objeví nějaká další spekulace. Momentálně je na trhu nabídka jeho aktuálních fotografií. Za třicet milionů korun!

Nejistá sezona mladého Schumachera. Procházím těžším obdobím, ale nadále sním o F1, říká Veřejnost lační po informacích a už několik let je jimi neuspokojena. Od doby, kdy slavný závodník formule 1 skončil v nemocnici v kritickém stavu, je novinek o jeho zdravotním stavu žalostně málo. Sem tam na veřejnost něco prosákne, ale většinou se nejedná o oficiální zprávu.

Není tedy divu, že se na této zvědavosti snaží vydělat celá řada lidí. Britský list The Mirror zveřejnil, že dostal nabídku na aktuální fotografie jednapadesátiletého závodníka upoutaného na lůžko. Prý přímo z jeho domu. Cena? Jeden milion liber, tedy zhruba třicet milionů korun. Senzacechtivý fotograf ovšem narazil. The Mirror dle vyjádření nabídku odmítl a naštvaná Schumacherova manželka vše nahlásila na policii. Vzhledem k tomu, že do domu s největší pravděpodobností neměl přístup povolený, mu hrozí trest mimo jiné i za vloupání. Sama rodina o stavu legendárního Schumachera informuje jen zřídka. Podle zatím zveřejněných informací je z kómatu už nějakou dobu vzhůru, vnímá svět kolem sebe, zvládne se sám najíst a občas dokonce i pohybovat po svém sídle. Slova rodiny však nikdo nepotvrdil. Ti, kteří ho měli možnost vidět, museli slíbit naprostou mlčenlivost a s úcty k závodnické legendě to i drží. Podle špičkových lékařů je zřejmě jeho stav ale stále velmi vážný. Italský deník Contro Copertina vyzpovídal známého neurochirurga Nicolu Acciariho, jehož slova moc optimismu nepřinesla. „Musíte si představit osobu, která je zcela jiná než ta, kterou si pamatujete. Jeho svalová i kosterní struktura bude výrazně oslabená,“ přiblížil. Acciari hovoří ze zkušeností, která za léta práce nasbíral. Skutečný Schumacherův stav nezná ani on.