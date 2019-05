Hamilton s Bottasem prodloužili nadvládu Mercedesu i v Barceloně

Barcelona Velkou cenu Španělska formule 1 vyhrál obhájce titulu Lewis Hamilton před týmovým kolegou Valtterim Bottasem. Stáj Mercedes díky nim vylepšila rekordní vstup do sezony, když její vozy obsadily první dvě příčky i v pátém závodě nového ročníku.

Velká cena Španělska, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Barceloně: 1. Hamilton (Brit./Mercedes) 1:35:49,780 (prům. rychlost 193,960 km/h), 2. Bottas (Fin./Mercedes) -4,074, 3. Verstappen (Niz./Red Bull) -7,679, 4. Vettel (Něm./Ferrari) -9,167, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -13,361, 6. Gasly (Fr./Red Bull) -19,576, 7. Magnussen (Dán./Haas) -28,159, 8. Sainz (Šp./McLaren) -32,342, 9. Kvjat (Rus./Toro Rosso) -33,056, 10. Grosjean (Fr./Haas) -34,641.

Průběžné pořadí (po 5 z 21 závodů): 1. Hamilton 112, 2. Bottas 105, 3. Verstappen 66, 4. Vettel 64, 5. Leclerc 57, 6. Gasly 21. Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 217, 2. Ferrari 121, 3. Red Bull 87, 4. McLaren 22, 5. Racing Point 17, 6. Haas 15, 7. Alfa Romeo 13, 8. Renault 12, 9. Toro Rosso 6.

Hamilton se hned po startu dostal z druhého místa do čela a na okruhu v Barceloně si nakonec s přehledem dojel pro třetí triumf za sebou. Bottase porazil o čtyři sekundy a s náskokem sedmi bodů se před něj posunul na první místo v průběžném pořadí šampionátu.



„Start byl hodně zajímavý. Viděl jsem, jak se nás snaží předjet rudý vůz. Vůbec jsem nevěděl, jak daleko jsme od sebe,“ připomněl těsný souboj s Vettelem a Bottasem v první zatáčce, díky kterému se dostal do čela. „Výhra patří celému týmu. Máme pětkrát double, píšeme historii,“ prohlásil Hamilton.

„Prohrál jsem si to na startu. Divně se mi tam chovalo auto, chvíli zabíralo, chvíli zase ne,“ řekl Bottas, který se ve Španělsku stal teprve čtvrtým pilotem v posledních 19 závodů, který nedokázal proměnit pole position ve vítězství. „Mít pětkrát za sebou double je skvělé, ale musíme zjistit, co se dělo s autem na startu. Ještě jsem něco takového nezažil,“ dodal.

Závod byl především taktickou bitvou zastávek v boxech a jediné drama přišlo v závěru, kdy po nehodě Lance Strolla z Racing Point s Landem Norrisem z McLarenu vyjel na trať safety car. Hamilton na prvním místě přišel o zhruba desetisekundový náskok, vedení ale i po restartu bez problémů udržel.

Třetí místo obsadil se ztrátou téměř osmi sekund Max Verstappen z Red Bullu. Za ním se seřadili piloti Ferrari Sebastian Vettel a Charles Leclerc, kteří si v průběhu závodu hned dvakrát na příkaz vedení stáje prohodili pozice v neúspěšné snaze smazat ztrátu Mercedesu.

Italská stáj prodloužila své trápení v této sezoně, do které vstupovala jako favorit. Do Barcelony navíc přivezla několik vylepšení vozu včetně nového motoru, jehož vývoj o měsíc urychlila, ale ani to jí nepomohlo. Vettel nakonec na Hamiltona ztratil devět sekund a Leclerc třináct.

„Nikdy se nevzdáme,“ řekl šéf Ferrari Mattia Binotto. „Jsme zklamaní ze závodu, z výkonu a z celého víkendu. Čekali jsme to lepší, protože jsme přivezli několik vylepšení motoru i aerodynamiky. Čekali jsme, že budeme bojovat o vítězství, ale to se nestalo,“ dodal.

Šampionát bude pokračovat za dva týdny Velkou cenou Monaka.