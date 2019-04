VIDEO: Pod vozem formule 1 explodoval kanál. Pořadatelé nyní musí kontrolovat všechny na trati

Baku Kvůli uvolněnému krytu od kanálu byl zrušen páteční první trénink na Velkou cenu Ázerbájdžánu formule 1. Další komplikace pořadatelům navíc způsobil odtahovací vůz, který odvážel kanálem poškozený monopost nováčka George Russella z Williamsu a narazil hydraulickým ramenem do mostu.

Poklop vypadal, že byl uvolněn před Russellem jedoucím Charlesem LeClercem z Ferrari. „Jak se jim mohlo stát, že nezabezpečili a nezapečetili kanalizaci? Ale nevadí, aspoň mi dali čas navíc, abych mohl sledovat Hru o trůny,“ smál se na sociálních sítích Lewis Hamilton. Trénink byl ihned ukončen, takže volného času mají jezdci opravdu hodně.

Na trati po kolizi zůstalo velké množství úlomků a pro Williams může jít o vážné problémy, protože stáj se kvůli omezenému rozpočtu potýká s nedostatkem náhradních dílů. „V naší situaci nám to rozhodně nepomohlo. Už v televizi bylo jasné, že poškození bude obrovské, a nejspíš nás to vyřadí z odpolední části,“ uvedla šéfka stáje Claire Williamsová.



George Russell's car gets damaged after going over a drain cover at #AzerbaijanGP FP1 #F1 pic.twitter.com/xOfwLZtqGU

Ředitel závodu Michael Masi bude nyní muset dohlédnout na to, aby pracovníci kryt opravili, ale také, aby byly zkontrolovány všechny kryty na celé trati (je jich přes 300), a navíc aby statici zjistili, zda je jeden z mostů nad dráhou v pořádku.



To byla totiž další obrovská chyba ázerbajdžánských traťových komisařů. Když odtahový vůz odvážel Russellovo auto, rameno jeřábu, usazené na korbě, se střetlo s malým mostem, který vede nad dráhou. Ten se poškodil, a je velkou otázkou, jak na tom bude po stránce stability.



Ke všemu neštěstí ještě z ramene jeřábu začal téct olej, který zaléval odvážené auto stáje Williams…



Recovery truck hits track bridge while moving Russell's car back to the pits at Azerbaijan GP



WELL DONE BAKU!



#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/R5QahZXVbY