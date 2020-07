Hamiltona zklamalo, že ho nepodpořily legendy Andretti a Stewart: Starší generace nepřizná, že je tu problém

Londýn Mistra světa formule 1 Lewise Hamiltona zklamalo, že bývalý šampioni Mario Andretti a Jackie Stewart nepodpořili jeho volání po větší diverzitě v motorsportu. Britský pilot se výrazně angažuje v hnutí Black Lives Matter (Na černošských životech záleží) a před všemi letošními závody F1 poklekl na protest proti rasové nespravedlnosti a policejnímu násilí.

Osmdesátiletý Andretti v chilském deníku El Mercurio uvedl, že má k Hamiltonovi obrovský respekt, ale nechápe, proč je šestinásobný světový šampion tak „militantní“.

Mistr světa z roku 1978 také v rozhovoru přeloženém do španělštiny mluvil o „vytváření problémů, které neexistují“. „V motosportu barva pleti nehraje roli. Musíte si své místo vybojovat výsledky, pro všechny je to stejné,“ řekl.

Hamilton uvedl, že ho Andrettiho slova zklamala. „Bohužel realita je taková, že někteří lidé ze starší generace stále nedokážou přiznat, že tu je nějaký problém,“ uvedl jezdec Mercedesu. „Je to čistá ignorance, ale to mi nezabrání v boji za změnu. Nikdy není pozdě na to se učit a doufám, že tento muž, jehož jsem vždycky respektoval, si najde čas na to se vzdělat,“ řekl na instagramu Hamilton na Andrettiho adresu.



Jednaosmdesátiletý trojnásobný mistr světa Stewart, do příchodu Hamiltona nejúspěšnější britský jezdec, v televizi uvedl, že formule 1 nemá tak velký problém, jak by se mohlo zdát. „Znovu, další takový. Je to prostě zklamání,“ reagoval Hamilton.