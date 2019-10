Harrachov řeší stále stejný problém. Žádost o MS v letech na lyžích pro rok 2024 stáhl

Svaz lyžařů stáhl kandidaturu na pořádání mistrovství světa v letech v roce 2024. Závod na mamutí můstku v Harrachově se ale přesto může za pět let pod Čertovou horou konat. Vše se odvíjí od vyřešení majetkoprávních vztahů v areálu, jenž byl loni kvůli havarijnímu stavu uzavřen. Jedná se také o tom, kdo bude po případné rekonstrukci platit náklady na provoz. Informaci první přinesl portál Aktuálně.cz a ČTK potvrdil mluvčí svazu Tomáš Haisl.

„Dnes jsme na FIS poslali, že od kandidatury odstupujeme, ale nutně to neznamená, že šampionát nebude,“ řekl Haisl. Mezinárodní federace FIS nejspíše v listopadu prodlouží přijímací řízení do jara a Harrachov by se do hry o pořadatelství leteckého šampionátu mohl vrátit. „Pokud se konečně povedou vyřešit majetkoprávních vztahy, tak je v plánu kandidovat znovu,“ řekl mluvčí.

Stát už předloni podle odhadů až půlmiliardovou rekonstrukci podpořil, ale finanční dotaci podmínil vyřešením majetkoprávních sporů různých subjektů, které v areálu působí. To se svazu nepodařilo.

Šampionát v letech na lyžích se v Harrachově konal čtyřikrát, naposledy před pěti lety. Tehdy se kvůli větru odskákala jen dvě z plánovaných čtyř kol a musela být zrušena soutěž družstev. V pořádání MS se Harrachov pravidelně střídá se středisky ve slovinské Planici, německém Oberstdorfu, rakouském Kulmu a norském Vikersundu. V roce 2024 byl na řadě právě český areál.