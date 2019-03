Hlídač domů bude obhajovat prestižní MMA titul. Na slovenského soka plivat nechce

PRAHA Je prototypem klidné síly. Nenechá se rozhodit, sám zároveň nemá potřebu nikomu nadávat. „Když to zkouším, vypadám směšně,“ tvrdí elitní český zápasník David Kozma. V sobotu bude obhajovat titul organizace OKTAGON MMA ve velterové váze do 77 kilogramů proti bouřlivému Slovákovi Samueli Krištofičovi.

Když ho v Karviné jako šestiletého klučinu dali rodiče na judo, chtěli, aby se uměl bránit. Aby se necítil zranitelný. „Kdyby mě někdo napadl ve třídě nebo na ulici, třeba zloděj, abych nebyl posera,“ vzpomíná Kozma po konci tréninku v pražské tělocvičně Lanna Gym.

Judo mu šlo. Jenže po čase zjistil, že ho nebaví velká omezenost pravidly. Míčové sporty nepřipadaly v úvahu. „Třeba na fotbal jsem byl hrozný antitalent. Nekopnu do míče,“ krčí rameny.

Až se přes kamaráda dostal na trénink MMA (smíšená bojová umění) a nalezl, co hledal. „Už na prvním tréninku mi to šlo. Chtěl jsem pravý boj, přeprat soupeře. Ne být v kimonu omezený pravidly,“ říká.

V 26 letech si může říct, že si vybral správně. Jen za loňský rok zvládl vyhrát všech pět zápasů, od roku 2015 prohrál pouze s jedním soupeřem ze třinácti. Stal se československým šampionem.

Na jaře proto udělá logický krok. Vyzkouší si zahraniční angažmá. „Nemůžu být konkrétní, ale půjdu na východ, zápas mě čeká za dva měsíce,“ říká viditelně uvolněný Kozma.

Neznamená to odchod Kozmy z domoviny. Se šéfy Oktagonu se domluvil, že se zhruba dvakrát ročně bude vracet na obhajoby – pakliže uspěje i v sobotu. A na východě by postupně nabíral zkušenosti s ještě houževnatějšími soupeři v cestě do slavné UFC, do které by se v budoucnu sám rád alespoň podíval.

„Teď si na UFC ještě nevěřím. Problém je, že tě podepíšou na čtyři zápasy, oznámí ti soupeře na poslední chvíli, prohraješ a pak můžeš rok stát...“ vysvětluje Kozma.

Stejně jako už nechce zápasit pětkrát ročně, tak si nemůže dovolit rok stát. „Ideální pro mě jsou tři, čtyři zápasy. Přece jen větší porce už ovlivňuje soukromý život hodně. Chtěl bych to trochu krotit, loni to bylo na palici.“

Nezápasit zase znamená, že nedostáváte zaplaceno. Byť by se Kozma jako šampion už bojovými sporty uživil, stále chodí do práce. „Mam sponzory, ale ta jistota stejně chybí. Takže hlídám vilu jedné rodině. Mám práci, kde nic nedělám, koukám na filmy,“ směje se.

Teď jednu jistotu má. Sobotní zápas v Ostravě.

Kozma narazí na muže, který sám sebe prohlašuje králem. Který používá emoce jako svou motivaci a zároveň jako útok na soupeře. „Slovenskému“ způsobu ale český šampion nerozumí.

„Třeba je v soukromí dobrý člověk, neznám ho. Jen mi nesedí, jak se prezentuje, protože se snaží provokovat. Já na to typ nejsem,“ říká Kozma před česko-slovenským derby.

Více se toho od něj nedočkáte. Plivat na soupeře nemá zapotřebí. Jestli cítí negativní emoce, většinou schovává v sobě.

On je pan Klidný.

Byť přiznává: „Kdybych to uměl, dělal bych to rád.“