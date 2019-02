VIDEO: Bouřlivá kulisa nestačila. Pudilová prohrála sporně a těsně v UFC již potřetí

PRAHA Jediná česká bojovnice na premiérovém galavačeru smíšených bojových umění UFC v Praze Lucie Pudilová prohrála duel se zkušenější Američankou Liz Carmoucheovou 0:3 na body a připsala si třetí porážku v pátém zápase v hlavní světové organizaci MMA.

Čtyřiadvacetiletá Pudilová měla v O2 areně bouřlivou podporu, k výhře v životním zápase jí to ale nepomohlo. Carmoucheová, která byla společně s krajankou Rondou Rouseyovou vůbec první ženskou zápasnicí v UFC, dokázala eliminovat jednu ze silných stránek Pudilové - kopy - a po vyrovnaném průběhu si připsala třináctou výhru v UFC.



„Myslím si, že můj výkon byl skvělý a že jsem se hodně zlepšila. Soupeřka byla ale silná. A rozhodnutí rozhodčích já nemůžu ovlivnit,“ řekla viditelně zklamaná Pudilová.



Podle rozhodčích prohrála 30:27, 29:28 a 29:28. Dva arbitři ji tak určili jako vítězku jednoho ze tří kol, třetí označil Carmoucheovou jako vítězku ve všech kolech.

Nástup Lucie Pudilové

„Verdikt mě nepřekvapil. Už dvakrát mi vzali vítězství, když jsme si myslela, že jsme vyhrála, takže jsem už na to trošku zvyklá,“ uvedla Pudilová, která ocenila podporu vyprodané arény.



Premiéru UFC v Praze navštívilo 16.583 diváků. „Strašně děkuji všem, co mi fandili, něco podobného jsem nikdy nezažila. Dodali mi síly. Lidi mě dokázali vyhecovat k většímu výkonu. Dala jsem do toho, co šlo. Jako vždy,“ řekla svěřenkyně trenéra Ladislava Erdélyiho, která poprvé zápasila v muší váhové kategorii do 56,7 kilogramů.

„Myslím si, že můj výkon byl hodně dobrý, i když shodit bylo těžké. Myslím si, že mi tahle váhová kategorie sedla. Ona má sice černý pásek v brazilském jiu jitsu, ale já jsem cítila, že jsem lepší. Jen to bylo poprvé a nedokázala jsem to ukončit,“ litovala Pudilová, která měla velké problémy do nižší kategorie shodit.

O verdiktu zápasu nejsou přesvědčeni ani experti

Carmoucheová ocenila výkon soupeřky a přiznala, že před vyhlášením výsledku byla nervózní. „Věděla jsem, že vyhrát tady bude těžké a rozumím tomu, že fanoušci pískali, protože fandili domácí bojovnici,“ řekla Carmoucheová, která opouštěla oktagon za nesouhlasného pískání diváků.



„Snažila jsem se zápas ukončit před limitem, ale nečela jsem, že Lucie bude tak tvrdá. Držela jsem se ale taktiky a vyplatilo se,“ usmívala se pětatřicetiletá bojovnice.

V hlavním zápase večera UFC Fight Night Prague porazil Brazilec Thiago Santos mírně favorizovaného Jan Blachowicze z Polska. Duel se mu podařilo ukončit ve 3. kole.