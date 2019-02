VIDEO: Bratranec šampiona UFC po brutálním kopu kolenem do hlavy 'usnul'

Soul / Praha Většina příznivců světového MMA o víkendu sledovala sobotní UFC v Praze, ale nejlepší knockout v uplynulém týdnu si pravděpodobně připsal francouzský bojovník Mansour Barnaoui na akci ROAD FC v jihokorejském Soulu.

Zbývala méně než minuta do konce třetího kola zápasu Francouze s ruským zápasníkem Shamilem Zavurovem. Dvojice byla v klinči, z něhož ale lépe vyšel Barnaoui, udělal si prostor, chytl hlavu protivníka, vyskočil a nekompromisně jej pravým kolenem poslal do říše snů. Opakované záběry jsou jen pro velmi silné povahy. Rozhodčí duel okamžitě ukončil.

In the final of a bracket spanning 2 years, former M-1/BAMMA champ Mansour Barnaoui KO's Shamil Zavurov in the 32-man ROAD $1M Lightweight tournament final. pic.twitter.com/rVHtxICBDA