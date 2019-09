Íránského judistu nutila vlastní federace vypustit zápas MS, kvůli obavám o život utekl do Německa

Sedmadvacetiletý Íránec Saeid Mollaei před zápasem semifinále MS sdělil svému trenérovi, že obdržel dva hovory od Íránské federace juda, aby vypustil svůj zápas a vyhnul se utkání s Izraelcem Sagim Mukim. Tuto žádost podle svých slov ignoroval, každopádně byl ovlivněn stresem způsobeným žádostmi. Ihned po šampionátu odcestoval do Německa, kde zahájil proces žádosti o azyl.

Mollaei se nechal slyšet, že se bojí o svou bezpečnost a rodinu, toto však vylučuje prezident íránského olympijského výboru Arash Miresmaeili. „Věřím, že pozastavení íránského juda bylo předem naplánovaným scénářem a bohužel jeden z našich sportovců se do problému zapojil a prohloubil,“ řekl Miresmaeili.

Podle Mezinárodní federace juda (IJF) porušili zástupci íránského juda několik zákonů, včetně olympijské charty.

Íránští atleti mají již dlouhou dobu zakázáno soutěžit v jakémkoli sportu proti Izraeli.

