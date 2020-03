Jsem rozhodnutá, že na olympiádu jedu, nejela bych jen kvůli zranění, ujišťuje Plíšková

Praha Před sezonou si ještě tenistka Karolína Plíšková jen pohrávala s myšlenkou na účast na olympijských hrách, dnes už má třetí hráčka světa jasno. Od cesty do Tokia ji odradí pouze zranění. Ač před čtyřmi lety nejela do Ria de Janeiro kvůli obavám z viru zika, současná situace a šíření nového typu koronaviru ji tolik nestraší.

„Jsem rozhodnutá, že na olympiádu jedu, ať se to do plánu hodí nebo nehodí... Nejela bych jen kvůli zranění,“ prohlásila Plíšková v rozhovoru pro ČTK a deník Sport. „Řešila jsem to se spoustou lidí a došla k závěru, že bych si jednu olympiádu chtěla zahrát. A kdyby se povedla medaile, bylo by to úplně úžasný.“

Na olympiádě v Londýně v roce 2012 se ještě nevešla do nominace. Do brazilského Ria o čtyři roky později ale nejela kvůli viru zika. Tokio už vynechat nechce. „Je mi bližší než Rio, vyhrála jsem tam i turnaj,“ připomněla předloňský triumf v japonské metropoli. „A jsem už taky starší a vidím to jinak,“ podotkla sedmadvacetiletá tenistka.

Svůj start konzultovala s nejbližšími. Nejvíce s otcem Radkem. „Má dobré názory a vždycky dobře poradí,“ řekla a pokračovala: „Olympiáda může být něco úplně jiného než Fed Cup. Mohla by to být obohacující zkušenost. Už jsem ve fázi kariéry, kdy se mi všechno opakuje. Olympiáda nabízí něco nového. A šance na medaili je. A i kdybych cenný kov nezískala, třeba se mi to zalíbí a stihnu ještě jednu,“ řekla s myšlenkami na olympiádu v Paříži 2024.

Semifinále Turnaje mistryň mezi Karolínou Plíškovou a Ashley Bartyovou.

Určitě by chtěla v Tokiu hrát vedle dvouhry i čtyřhru. Teoreticky by mohla znovu vytvořit pár s Barborou Strýcovou, s kterou rozhodly pro Češko dvě fedcupová finále. „Byla bych hloupá, kdybych to nevzala, protože není lepší partie. Báře se daří, dokáže nakopnout, povzbudit a debla fakt dobře ovládá,“ pronesla Plíšková.



Dávno pryč jsou rozpory po výměně trenérů v roce 2017. „Vztahy se dost posunuly, uklidnily. Teďka i kecáme a tak. Jsem pro a navíc, bylo by to pro úspěch, abychom udělaly medaili,“ řekla Plíšková. Se Strýcovou plánuje tuto možnost probrat.

Teoreticky by mohla hrát v Tokiu také smíšenou čtyřhru. Jediným českým hráčem, který by se aktuálně na hry dostal, je Jiří Veselý. „Třeba si dám všechny tři soutěže, šance na medaili by byla fakt větší, ale uvidíme,“ uvedla Plíšková.

Tenisový svět řeší stejně jako všichni v současnosti šíření koronaviru. Tenistky dostávají od zástupců okruhu WTA informativní maily, jak se ochránit. Plíšková se snaží nepodléhat panice. „Nechci to podceňovat, ale pro věk, v jakém jsem já, to je normální chřipka, co jsem četla, takže proč panikařit,“ prohlásila Plíšková.

V pátek má odletět na turnaje do USA. Podobně jako většina sportovců si své zdraví chrání celoročně. „Vždy mám u sebe gely na ruce a tak. Aniž by bylo tohle, tak lidí na letišti nebo v letadle potkáte spoustu. S rouškou neplánuju cestovat, ani jsem nikdy necestovala. Možná si umyju ruce o jednou víc,“ řekla tenistka.

Tenis může potkat stejný osud jako jiné sporty a mohlo by se hrát bez diváků. „Asi si to umím představit, snažila bych se i tak podat co nejlepší výkon, ale s lidmi je to vždycky lepší,“ řekla Plíšková. „Neumím si představit, že hraje Roger Federer a nikdo tam není, ale aspoň by se ukázalo, jak hraje bez lidí. To asi nezažil.“