Katastrofa, skandál, výsměch. Squashisté nedokážou pochopit, že místo nich budou na OH breakdanceři

PRAHA Těšili se, že si konečně zahrají o olympijské medaile. Že budou bydlet v olympijské vesnici. Že pod pěti kruhy konečně uslyší svou hymnu. Jenže to vypadá, že nejlepší squashisté světa znovu ostrouhají. Místo jejich sportu má být na olympijských hrách v Paříži v roce 2024 breakdance.

„Katastrofa, nepochopení, skandál, výsměch.“ To všechno teď od squashistů směrem k Mezinárodnímu olympijskému výboru zaznívá.

Dlouho, předlouho už se squashisté snaží protlačit do olympijské rodiny.



Mezi sporty, ve kterých se co čtyři roky utkávají nejlepší z nejlepších o nehynoucí slávu a tučné odměny.

Udělali pro to hodně. Rozjeli kampaně, petice, osvětu.

Jan Koukal a Daniel Mekbib (vepředu).

A letos se zdálo, že to konečně vyjde. Že Mezinárodní olympijský výbor potvrdí, že se v Paříži 2024 se poprvé ve squashi budou rozdávat olympijské medaile.



„Opravdu věříme, že se squash může integrovat mezi olympijské sporty s minimálními náklady. Náš skleněný kurt by přinesl spoustu vzrušení a velkolepé akce do známých míst hostitelského města,“ měla jasno Světová squashová federace WSF.

MČR v Harfě Od čtvrtka se v Praze koná mistrovství republiky ve squashi.

Turnaj mužů začne ve čtvrtek a ženy se přidají v pátek, hrát se bude kromě Galerie Harfa rovněž v centrech Chodov a Hector. Finálové zápasy začnou v neděli až od 18:30, aby hráče ve skleněném kurtu nerozptylovalo venkovní světlo. Favority jsou účastníci nedávného mistrovství světa Anna Sermeová a Daniel Mekbib. V pavouku nechybí ani osmnáctinásobný král české scény Jan Koukal, který je ale už víc manažerem než hráčem.

Bylo navíc docela pravděpodobné, že poté, co si karate za rok v Tokiu odbude na hrách premiéru, bude v Paříži chybět.

Ta šance proto byla opravdu enormní.

A pak najednou 21. února víceméně zhasla.

Britská BBC totiž přišla s tvrzením, že squash, podobně jako snooker nebo šachy, neuspěl. Že místo nich dostane přednost breakdance.

O týden později se v Chicagu paradoxně konal dosud nejlukrativnější světový šampionát ve squashi.

Nejlepší hráči světa tady hráli o milion dolarů.

„A měli jsme tam z toho smíšené pocity. Z pohledu peněz to bylo skvělé, ale zároveň tam všichni řešili, že olympiáda nebude,“ prozradil generální sekretář České asociace squashe Tomáš Fořter.

„Všichni nad tím kroutili hlavami, nikdo to nechápal. Vedla se kampaň, která trvala víc než rok, stála spoustu peněz a řídila se pravidly MOV. Nakonec se podle nich údajně ani nerozhodovalo, což je skandální.“

Celý squashový svět zahalila frustrace.

Filmy od Marvelu na OH?

„Je to špatná zpráva pro náš sport i naše sportovce. Máme několik nadějných hráčů, kteří by rozhodně měli šanci se na olympiádu kvalifikovat. Olympijský výbor se však rozhodl vybrat sport, který má patrně větší komerční potenciál a politický přesah. Musíme to respektovat,“ uvedl ještě smířlivě Tomáš Cvikl, předseda České asociace squashe.

Byla to právě jeho asociace, která vedla crowdfundingovou kampaň „Squash na olympiádu“. V ní chtěli upozornit na to, že tento populární sport stále chybí na nejprestižnější akci. V rámci akce se přibližně za týden vybralo 171 tisíc korun.

„Veškerý finální obnos jme předali Světové squashové federaci, která se nás snaží dlouhodobě protlačit na olympijské hry,“ popsal Cvikl.

Pákistánská squashistka Maria Toorpakai Wazirová.

Ani to však nejspíš nepomohlo.



Místo squashe údajně dostanou přednost skateboarding, sportovní lezení a surfing - tedy sporty, které si premiéru pod pěti kruhy odbydou v Tokiu, a také breakdance.

„Britská squashová legenda Nick Matthew říkal, jestli není na čas uskutečnit nějaké právní kroky proti MOV,“ říká Daniel Mekbib, loňský republikový šampion.

„Mám kamarády, kteří dělají breakdance a rovněž byli šokováni. Ani nevěděli, že se někdo snaží protlačit jejich sport na olympiádu. Ani o to nestojí, nerozumí tomu. Nakonec to dostal sport, který ani nemá asociaci, federaci. Už je lepší se na olympijské hry vykašlat, nelézt jim furt do zadku.“

Frustrace z případné neúčasti na olympiádě je u českých squashistů zřejmá.

„Je to katastrofa. Jestli pořadatelé argumentují tím, že breakdance přitáhne více lidí k televizi, tak ať tam rovnou dají X-Factor nebo Amerika má talent. Není to sport… je to výsměch. Za chvíli na olympijských hrách bude cosplay a filmy od Marvelu,“ říká česká jednička Martin Švec.

Indický squashista Ravi Dixit.

Podle České asociace squashe protlačil breakdance na hry hlavně MOV.



„Víme, že francouzští pořadatelé si náš sport přáli zařadit. Navíc předseda francouzské squashové federace se zná dobře s olympijskými delegáty. Bohužel to nedopadlo. Negativní dopad to má také na český squash,“ říká Cvikl.

„V rámci dotačních programů jsou totiž zvýhodněny olympijské sporty, což mi dlouhodobě vadí. Přitom prokazatelně vykazujeme úspěchy a kvalitní práci s mládeží.“

Celosvětově se squash hraje ve 185 zemích světa, na 50 tisících kurtech. Jen v Česku si ho rekreačně chodí zahrát na 700 tisíc lidí, z toho 4 tisíce hráčů je registrovaných. I to však bylo málo.

„Co k tomu říct, aby člověk neudělal ostudu rodině? Až bych řekl, že je to maličko cinknuté ze strany MOV,“ pronesl na středeční tiskové konferenci už v emocích Cvikl.

„Slyšel jsem, že Francie jako pořadatelská země a její zástupci, kteří mají právo zvolit si určité sporty, to právo nedostala. MOV přišel a direktivně rozhodl o sportech. Jestli je to pravda, je to neakceptovatelné a skandální. Stačilo říct, že nemáme šanci a my bychom se nesnažili a neutráceli peníze, které squash nemá.“

Údajně pomohl Macron

Opravdu to tak ale bylo?

Není naopak breakdance pochopitelnou volbou v momentě, kdy je ve Francii a v Paříži obzvlášť o dost populárnější než squash?

„Moje švagrová Camille (Sermeová, čtvrtá hráčka světa) byla tváří celé kampaně. A dostalo se k ní, že sám prezident Emmanuel Macron chtěl, aby byl breakdance součástí her,“ přiznává česká jednička Anna Sermeová, která žije ve Francii.

„Nevím, jestli je to pravda, ale ani by mě to nepřekvapilo. Důvodem je, aby se lidé z nižších vrstev, kteří žijí v okolí velkých měst a věnují se této disciplíně, mohli prosadit a mohli změnit svou životní situaci.“

Jistě, velkou roli ve zvolení olympijských sportů hraje politika. Ale také sledovanost, která v posledních letech klesá.



Michael Rosemann aka b-boy Mikel

Podle výzkumů společnosti Ad Age klesl zájem diváků o olympiádu v Riu oproti Londýnu o patnáct procent.



A tohle chce Paříž změnit. Chce znovu přitáhnout mladé lidi k hrám pod pěti kruhy.

„Od začátku jsme chtěli hry, ve kterých by hrálo velkou roli překvapení. Proto jsme se rozhodli dát šanci sportům, které jsou pro mladé. Jsme si jisti, že skateboarding, sportovní lezení, surfing a breakdance k tomu přispějí,“ říká předseda organizačního výboru her Tony Estanguet.

Když se breakdance loni poprvé objevil v Buenos Aires na letní olympiádě mládeže, každý den na něj podle CBS zavítalo 90 tisíc lidí.

Proto Francouzi nejspíš rozhodnou tak, jak rozhodnou.

Divoký západ plný tance

A jak vlastně taková soutěž v breakdance bude vypadat?

Vlastně stejně jako když tenhle tanec v sedmdesátých letech minulého století v ulicích newyorkského Bronxu vznikl.

Z velké části je to sport bez pravidel. Divoký západ plný tance a triků a také nebezpečí. Jen čtyři procenta amatérských tanečníků přiznává, že neměla nikdy žádné zranění. Ti zbylí už zažili nejrůznější zlomeniny rukou, zápěstí, otřesy mozku...



Na olympiádě by případně soupeřili dva tanečníci proti sobě v několika kolech. Přitom by se oba ze sebe snažili dostat to nejlepší, aby na přítomné porotce udělali větší dojem než jejich oponent. Kdo to dokáže, postupuje.

Právě tahle bitva dvou tanečníků fanoušky tak přitahuje.

„Je to neuvěřitelná čest a privilegium. Je to poprvé, co je nějaká taneční disciplína zvažována pro olympijské hry,“ těší prezidenta Světové taneční federace Shawna Taye.

Francouzi navíc spolu s Američany patří v této disciplíně k nejlepším na světě. Organizátoři her si tak slibují i případný úspěch domácích reprezentantů.



Provizorní souhlas se zařazením breakdance mezi olympijské sporty má MOV dodat v červnu. Definitivní potvrzení pak má přijít v prosinci.

Přijde?

Nebo se ještě nakonec budou radovat squashisté?