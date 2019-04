VIDEO: Jackie Chan předvedl své umění s tágem, hráč snookeru jen žasnul

Peking / Praha Potkali se spolu v Hong Kongu. Ken Doherty, bývalý mistr světa ve snookeru. A Jackie Chan, legenda bojových umění a jeden z nejvýznamnějších propagátorů tohoto sportu na světě. Oba spolu strávili večer v baru zpěvem karaoke, poté se přesunuli na partičku snookeru. A hongkongský herec exceloval v obou disciplínách.

Devětačtyřicetiletý Ir se s Chanem potkal poprvé na charitativní akci, kde se rychle spřátelili. „Je to skvělý člověk, a je přesně takový, jak ho vidíte na obrazovce,“ líčil Doherty. „Miluje smích, doutníky, dobré pití a skupinový zpěv. Přesně jako my, Irové. Byla to jedna z nejlepších a nejzábavnějších nocí mého života,“ usmíval se bývalý šampion.

Chan prý na Dohertyho zapůsobil snookerovým trikem, který jej naučil první hongkongský hráč tohoto sportu, Franky Chan. „Nejdřív jsme byli na té charitativní akci, pak jsme si šli zazpívat karaoke, následovala partička snookeru. Opravdu, opravdu skvělé,“ komentoval nezapomenutelnou noc Doherty, jemuž společná noc vlila novou energii do žil.



Jinak si totiž nelze vysvětlit Irovu výhru nad Markem Williamsem, jenž je úřadujícím mistrem světa, a jehož Doherty porazil 6-4. „Díky za inspiraci Jackie,“ vzkázal irský hráč legendě bojových sportů.