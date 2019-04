Kde jste, noví Berdychové, ptá se český tenis. Mužům hrozí konec v elitní stovce

PRAHA Současný pohled na mužský tenisový žebříček nabízí trpkou realitu. Oběma nejlepším českým hráčům hrozí pád z elitní stovky. A dopředu se nedere ani dravé mládí.

V prosluněném španělském středisku Marbella pookřál. Opět máchal raketou na oblíbené antuce. V přímořském městečku, kam se často sjíždí sportovci z celého světa za zimní dřinou, tenista Jiří Veselý dokráčel do čtvrtfinále. Jeho na zranění náchylné tělo mu po měsíční zdravotní pauze víc nedovolilo. „Jsem rád, že jsem opět zpět a zrovna na antuce. Nejdůležitější ale je, že jsem zase zdravý,“ pochvaloval si 25letý levák.

Jenže podobný kolotoč lapálií a herních výkyvů Veselého sráží na žebříčku stále níž a níž. Bývalá juniorská světová jednička a vítěz juniorky Australian Open dosáhl na kariérní maximum před čtyřmi lety, když se v přetěžké konkurenci tenisových vlčáků vyškrábal na 35. místo.

Teď Veselému hrozí pád z elitní stovky, aktuálně seznam tenisové smetánky uzavírá.

A případná dlouhodobá absence v Top 100 rankingu přináší celou řadu problémů: výrazně se vzdálí jistá účast v hlavních soutěžích grandslamů; navíc boje v kvalifikacích bývají často nevyzpytatelné. Místo prestižních turnajových zastávek je třeba si v kalendáři zatrhávat klání nižších kategorií. S tím souvisí i finanční odměny, ze kterých tenisté živí sebe i realizační tým.

„Můj cíl je ale stále stejný: figurovat okolo padesátého místa žebříčku,“ ujišťuje Veselý. A stále věří, že současná sezona pro něj bude zlomová. V osobním životě ho čeká svatba, před několika týdny se mu narodila dcera Sofie. Jen tuto pohodu přenést na kurt.

Zdravotní trable souží i Tomáše Berdycha. Po výtečném návratu na kurty v úvodu roku vypadl na honosném klání v Indian Wells v prvním kole. Následnou zastávku v Miami raději vynechal. Znovu ho skolila zpropadená záda, která Berdycha loni vyřadila na polovinu roku.

A tak 33letému tenistovi, jenž dlouhých šest let zůstával stabilním členem Top 10 žebříčku, hrozí, že se u jeho jména po dlouhých patnácti letech znovu objeví trojciferné číslo.

Ale pozor. Berdych zanechal mezi tenisovou elitou znamenitý odkaz. Navíc i po vleklém zranění udivoval. Vzpomeňte na jeho lednovou šňůru sedmi vítězství v devíti mačích. „Mám radost, že tenis pořád můžu hrát,“ řekl po osmifinálovém výpadku na Australian Open.

Svět mladé komety má

Pokud se Berdych nedá za měsíc a půl dohromady a Veselý na antuce nenalezne herní pohodu, hrozí Čechům přímá neúčast v mužském pavouku Roland Garros. To se naposledy stalo loni v New Yorku. Jaký to kontrast oproti ženám, kde Karolína Plíšková a Petra Kvitová okupují čtvrté a třetí příčku žebříčku WTA!

Když tradiční tenisová země na loňském US Open poprvé od roku 1970 neměla mužského zástupce, zahraniční reportéři se podivovali. A zdá se, že národ, ze kterého vzešli šampioni Kodeš, Lendl či Korda, si na podobnou situaci bude dost možná muset zvykat. Na zmiňované tenisty se totiž ze zadních pozic netlačí nikdo z mladíků.

Samozřejmě, 17letý Jiří Lehečka v únoru nadchl nebojácným výkonem v Ostravě proti Nizozemsku. „Nejlepší premiéra, jakou jsem kdy viděl,“ chválil ho tehdy daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil. Jenže od té doby česká naděje odehrála mezi profesionály tři utkání s bilancí jednoho vítězství a dvou porážek.

Tomáš Berdych se loučí s Australian Open 2018. Tomáš Berdych ve čtvrtfinále Australian Open proti Rogeru Federerovi.

Příslibem může být i o rok starší Tomáš Macháč. Po třech loňských titulech na menších turnajích v Česku přivezl v polovině března první zahraniční triumf z Bahrajnu. „Poslední půlrok se cítím ve formě,“ hlásí Macháč.

Naděje se vkládají i do 16letého Dalibora Svrčiny a 17letého Jonáše Forejtka, vítězů letošního debla juniorky Australian Open.

Avšak nadějní čeští teenageři si zatím spletitou cestu mezi elitu pracně vysekávají. Přitom někteří jejich vrstevníci už tenisové bardy znamenitě prohánějí. Na 23. místě žebříčku se nachází Kanaďan Denis Shapovalov (ročník 1999), semifinále v Miami hrál minulý týden jeho krajan a dosud neznámý Felix Auger-Aliassime (ročník 2000). V elitní stovce ještě figuruje Srb Miomir Kecmanovič (1999), možný následovník současné světové jedničky Novaka Djokoviče.

A tak nezbývá než trnout, který z nadějných českých tenistů, a zda vůbec, v cestě mezi elitu uspěje.