Když vyskákali vojáci se zbraněmi u boku, nebylo mi do zpěvu, říká o Dakaru v Arábii Korec

HADŽ/PRAHA Moderátor Vlasta Korec má pro strach uděláno, ale tentokrát měl nahnáno. Známou tvář českého showbyznysu, která v Saudské Arábii natáčí pro Českou televizi a Rádio Impuls cestopis Dakar za oponou, vyděsil incident s vojáky.

„Chtěli nás odvézt na výslech. Myšlenka na to, že nás pošlou do tamního vězení, nebyla vůbec příjemná,“ vyprávěl Korec.



Pohodová příprava jednoho z dílů pořadu o legendární Rallye Dakar se v mžiku změnila v nepříjemný zážitek.

„Když jsme s kolegou Michalem Dvořáčkem chtěli udělat pár záběrů od Rudého moře, přijelo za námi po pár minutách policejní auto. Hned se nás ptali, co tam děláme.“

„Když jsme řekli, že jsme novináři z Česka a natáčíme televizní pořad, situace se na chvíli uklidnila. Řekli nám, ať to doděláme a jedeme pryč,“ popisoval Korec řídící na Arabském poloostrově jedno z doprovodných vozidel týmu BARTH Racing.



Za pár okamžiků se však adrenalin v žilách české dvojici zvýšil podruhé. Tentokrát o dost výrazněji. Než stihli dotočit záběry, dorazila další hlídka.

„Po deseti minutách obklíčili náš Touareg další tři vozy a z nich vyskákali frajeři v maskáčích se zbraněmi u boku. To mi už teda nebylo do zpěvu. Nikdy jsem zatčený nebyl a zrovna v Saudské Arábii bych mít premiéru nechtěl. Vše se ale následně vysvětlilo a my raději rychle pokračovali dál,“ popsal Korec.



Policie u Korcova automobilu.

Problém je v tom, že místní nejsou na cizince příliš zvyklí. Saúdská Arábie totiž otevřela hranice pro turisty teprve loni v září.



„O závodě se tu navíc hrozně málo ví. Někteří vůbec netuší, co se děje. Musím ale říct, že ta nálada se postupně mění a uvolňuje. Oni, i my, máme zbytečné předsudky.“

„Za vše mluví situace, když jsme natáčeli v jedné chudé čtvrti a najednou proti nám šel nějaký člověk a divoce gestikuloval. Michal mi říkal, ať jedeme raději pryč, ale já jsem se rozhodl s tím pánem promluvit.“

„Nakonec se ukázalo, že nám chtěl jen poradit. Vlastním autem nás pak vyvezl a ukázal cestu, po které se máme vydat. I tady jsou lidé pohodáři,“ dodal Korec.