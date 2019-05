Kellnerové přilehla klisna za čtvrt miliardy korun nohu, jezdkyně se bude zotavovat několik měsíců

Madrid Česká parkurová jezdkyně Anna Kellnerová si po pádu z koně v závodu Global Champions League v Madridu zlomila stehenní kost a podrobila se operaci. Podle webu jezdci.cz si její zranění vyžádá několikaměsíční rekonvalescenci.

Klisna Catch Me If You Can v sobotu zaváhala před překážkou, vrazila do ní a při pádu přilehla dvaadvacetileté české jezdkyni nohu. Kellnerová byla odvezena do nemocnice, tým Prague Lions závod nedokončil. Zvítězili London Knights.



Jedenáctiletá klisna Catch Me If You Can vyvázla z kolize bez zranění. Právě tuto klisnu koupil nejbohatší Čech Petr Kellner v listopadu své dceři. Podle odhadů mělo jít o obchod ve výši 250 milionů korun.

Klisna pochází z chovu bývalého německého parkurového jezdce Paula Schockemöhleho.