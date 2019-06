Kellnerová myslí na návrat do sedla, rekonvalescence prý probíhá dobře

PRAHA Měsíc po pádu z koně a zlomenině nohy už parkurová jezdkyně Anna Kellnerová myslí na návrat do sedla. Dcera nejbohatšího Čecha by se ráda představila v nižších soutěžích na jednom ze zářijových mítinků prestižního seriálu Global Champions.

„Rekonvalescence probíhá velmi dobře. Chodím několikrát denně na fyzioterapii, abych se mohla brzy vrátit do sedla. Zároveň však tomu musím dát čas a neuspěchat to,“ uvedla Kellnerová v tiskové zprávě.



Zranění utrpěla v pátém dílu týmové soutěže Global Champions League v Madridu, kde její klisna Catch Me If You Can zaváhala před překážkou, vrazila do ní a při pádu přilehla dvaadvacetileté české jezdkyni nohu. Ve španělské metropoli se pak Kellnerová podrobila operaci.

V roli diváka už zavítala na minulou soutěž Global Champions League v Cannes. Aktivně by mohla zasáhnout do soutěží v Římě (6. až 8. září) nebo v St. Tropez (12. až 14. září). S týmem Prague Lions by se pak měla představit v listopadovém vyvrcholení seriálu v pražské O2 areně.