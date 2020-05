Kovboj Nakamura. Světová jednička v šachu dovedla Američany až do finále Poháru národů

Americký šachový velmistr Hikaru Nakamura je nejen aktuální světovou jedničkou v bleskovém šachu, ale celkově mimořádně zajímavý šachista a člověk. Minulý týden na první šachovnici dovedl tým USA až do superfinále internetového Poháru národů v rapid šachu a stejně jako na těsně předcházejícím turnaji Magnus Carlsen Invitational ukázal, jak se umí rychle rozhodovat a jak bravurně ovládá koně.

Hikaru Nakamura je původně z Japonska, jeho otčím, který ho šachy naučil je ze Srí Lanky, ale on sám již dlouho reprezentuje USA. Míval pověst šachového švindlíře, který dokázal i silné soupeře ve strategicky prohrané pozici ošvindlovat taktikou, chytit do nějaké kombinační pasti. Rychle k tomu však dodejme, že to není nic neetického, rozhodně to neznamená žádné podvody proti šachovým pravidlům.

Jeho královskou discplínou je tzv. Bullet chess, kde jeho taktický postřeh a cit pro triky a pastičky mohou zvláště vyniknout. Bullet znamená kulka a podobně rychlá disciplína to je, v Bullet chess má hráč na celou partii jen jednu minutu. Nicméně výborný je i v ostatních časových kontrolách – v bleskovém šachu (cca 5 minut na partii) je světovou jedničkou a na největším herním serveru Chess.com se jako první šachista historie blíží ratingem k 3300 elo, v rapid šachu (cca 25 minut na partii) je světovou čtyřkou a minulý týden se dostal až do finále turnaje Magnus Carlsen Invitational v rapid šachu, kde startovalo osm nejlepších šachistů světa, a v klasickém šachu (cca 3 hodiny na partii) je na osmnáctém místě světového žebříčku.

I v klasickém šachu se dlouhodobě držel v první světové desítce, ale v posledních letech se kromě šachu intenzivně věnuje ještě obchodování s akciemi a opcemi. Kromě toho motivuje malé děti k šachové hře a mimojiné osobně sponzoruje chudé talentované šachisty z Afriky.

Obskurní pravidlo superfinále

Vraťme se ale zpátky k Poháru národů a k Nakamurově poslední drezuře koní. Padesát let po slavném bělehradském utkání století mezi SSSR a výběrem světa byl minulý týden sehrán podobně mimořádný Pohár národů, kde soupeřily Čína, Indie, Rusko, USA, výběr Evropy a výběr zbytku světa. Turnaj, který kvůli koronaviru byl sehrán na internetu, v herně Chess.com, byl i ozvěnou za zrušenou šachovou olympiádu a zúčastnili se ho nejlepší hráči i hráčky světa. Jediným, kdo chyběl, byl mistr světa Magnus Carlsen, jinak šlo o vrcholně obsazený podnik. Z první světové desítky se ho účastnilo sedm velmistrů, hrály i nejlepší šachistky světa a zapojeny byly i šachové legendy jako třeba bývalí mistři světa Garri Kasparov (kapitán výběru Evropy) nebo Vladimir Kramnik (poradce týmu Indie).

V základní části se hrálo dvoukolově každý tým s každým a touto částí prošla suverénně Čína, když osm zápasů vyhrála, jeden remizovala a prohrála až v posledním kole, když už jí o nic nešlo. Na druhém místě s velkým odsupem čtyř bodů skončil favorizovaný celek USA, když právě v posledním kole dokázal porazit Čínu a naopak výběr Evropy jen remizoval s nejslabším týmem soutěže, výběrem zbytku světa. Překvapivě velmi hubený výsledek zaznamenali ruští velmistři, kterým zcela odešla první deska – Jan Něpomňašči, aktuálně čtvrtý nejlepší hráč světa, uhrál jen dva body z osmi partií.

Nedělní superfinále mezi Čínou a USA skončilo 2:2, což kvůli lehce obskurnímu FIDE pravidlu pro playoff Poháru národů znamenelo vítězství Číny, protože vyhrála základní část turnaje.

Nakamurova drezúra koní

Na závěr se podívejme na ty slíbené Nakamurovy jezdcové koncovky. První je z turnaje Magnus Carlsen Invitational a druhá z Poháru národů.

Nakamura – Carlsen

Magnus Carlsen Invitational 2020

Hikaru Nakamura - diagram 1

37.Kf3! Aktivizace krále, základní poučka všech koncovek.

37...f6 38.exf6 Kxf6 39.Ke3 Jd7 40.Jf3 Ke6 41.Je1 Jb8 42.Jd3 Kf6 43.f4 Jd7 44.Je5 Černý je ztracený. Jezdce vyměnit nemůže, protože po 44...Jxe5 45.fxe5+ musí černý král hlídat krytého volného e5 pěšce, a tak bílý král projde po trase f4-g5-h6 vysbírat černé pěšce na královském křídle. Takže musí pustit buď pěšce c6 nebo g6.

44...Jf8 45.Jxc6 Ke6 46.Je5 Ke7 47.Kd3 A nyní bílý král přejde na dámské křídlo a podpoří svého volného pěšce c5.

47...Kd8 48.Kc3 Kc7 49.Jd3 Jd7 50.Jb4 Bílý jezdec ještě zacílí na slabého pěšce d5 a pak bude král pokračovat ve své cestě.

50...Jf6 51.Kb3 Kb7 52.Ka4 Je4 53.Jxd5 Jxg3 54.Kb5 Jd5 55.c6+ Kc8 56.Kb6 Jd6 57.Je7+ a černý se vzdal. 1-0

Něpomňašči – Nakamura

Pohár národů 2020

Hikaru Nakamura - diagram 2

106.Ke5? Skromnější 106.Kf4 drželo vyrovnanou pozici, takto je již – dle počítače – bílý prohraný.

106...Jf7+ 107.Kf4 Jd5+ 108.Kf3 Kdyby šel velmistr Něpomňašči 106.Kf4, tak by po 107.Kd5+ mohl jít na e5 a po dalším Jf7+ na e6.

108...Jd8 109.Kg3 Kh5 110.Kf3 Kg5 111.Kg3 f4+ 112.Kf3 Kf5 Nakamura pomalu vylepšuje svoji pozici a nyní dotlačil bílého do nevýhody tahu.

113.Jc1 Bílý pouští pěšce b4, ale nic lepšího neměl. Pustit zadního černého jezdce blíže k centru dění, kdyby odskočil sám jezdcem z a5, nebo pustit černého krále na čtvrtou řadu, kdyby se sám uhnul králem, bylo ještě horší.

113...Jxb4 114.Je2 Jd5 Oba velmistři ještě odblicali dva tucty tahů, než se bílý vzdal. Mohl tak s klidným svědomím učinit již nyní, pozici není jak zachránit. 0-1

Pohár národů 2020

1. Čína

2. USA

3. výběr Evropy

4. Rusko

5. Indie

6. výběr zbytku světa