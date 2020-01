Král Fedex neměl nárok. ‚Dneska jsem měl šanci tak tři procenta,‘ smutnil po prohře s Djokovičem

„Dnešek byl příšerný,“ říkal o kombinaci zdravotních potíží a fenomenálního soupeře. Podlehl 6:7, 4:6 a 3:6.

Ne, v kláních dvou žijících legend aktuálně navrch nemívá. Federerova bilance v posledních deseti duelech proti Djokovičovi zní 3-7, na grandslamu srbského rivala naposledy porazil ve Wimbledonu 2012. Středeční šlágr v Melbourne navíc patřil mezi jejich střetnutí, v nichž ani sám švýcarský génius necítil naději.

„Člověk ví, že má šanci asi tak tři procenta,“ popisoval na tiskové konferenci. „Ale už jsem si tím v kariéře prošel. Pořád lepší než nula, ne? Celkově jsem velmi šťastný, odehrál jsem dobré Australian Open. Vím, že to ode mě může být lepší, ale také o dost horší. Tohle bylo maximum, zvlášť po duelech s Millmanem a Sandgrenem.“

Tihle dva Federerovo tělo oslabili vyčerpávajícími pětisetovými duely. Zatímco on se na kurtech mořil, Djokovič dosud ztratil v Melbourne jediný set - a to ještě hned v 1. kole. „Bylo znát, že je Roger limitovaný v pohybu,“ uznal Djokovič.

Smrtící souhra okolností.

„Ani jsme netrénovali, měl jsem volno,“ popsal Federer své rozpoložení po čtvrtfinále. „A do toho Novak... Rychlost jeho prvního podání je pro mě opravdu vysoká, abych byl upřímný. V kariéře míval období, kdy ho soužily dvojchyby, pak měl problémy s loktem; teď ale na servisu působí opravdu silně. Má moje uznání.“



Ač v prvním setu vedl, Djokovič srovnal, ovládl tiebreak. A pak už dominoval.

„Novak je skvělý, skvělý tenista,“ sklonil se poražený. „Dobře podává, dobře returnuje, dobře se pohybuje. Nastupovat proti němu je mentálně velmi náročné.“

Ať už do finále postoupí Alexander Zverev, či Dominic Thiem, favoritem bude Srb. Austrálii miluje, na melbournském centrkurtu zaútočí na osmý titul. V letech 2018 a 2019 slavil celkem čtyři grandslamové triumfy, válí jako z partesu.

"Respect to Roger for coming out tonight... he was obviously hurt."



