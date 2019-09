Máme být na co hrdí. Proti Polsku jsme dvakrát vyhráli v přípravě a budeme chtít i teď, burcuje Satoranský

Šanghaj (Od našeho zpravodaje) Opět odehrál prakticky celé utkání. Dřel, leč i na něm bylo znát, jak náročný program mistrovství světa basketbalistům přichystalo. „Rozdílné poločasy,“ hodnotil Tomáš Satoranský prohrané čtvrtfinále proti Austrálii. „V prvním jsme byli velmi dobří v obraně, zůstali ve hře, ale v útoku jsme nedokázali zakončit. Ve druhém jsme zlepšili útok, jenže už tam asi nezbylo moc energie.“

Také proto končí velký český sen o medaili i o přímé účasti na olympiádě, to vše bylo před bitvou proti australským gladiátorům ve hře.

Češi prohráli 70:82. „Ukázali, jak dobří v ofenzivě jsou, jak fyzicky umí hrát,“ hodnotil je Satoranský. „Myslím, že jsme tam nechali všechno. Máme být na co hrdí. Jsme rádi, jak daleko jsme se tady na šampionátu dostali, zároveň je teď po prohře těžké o tom mluvit.“



Jak moc náročný duel to byl? Jak pro tým, tak pro vás osobně?Austrálie ukázala, jak dobří hráči to jsou, je to spolufavorit na celkové vítězství. Já jsem v prvním poločase nezahrál moc dobře, byl jsem jeden z hlavních důvodů, proč jsme v útoku nehráli tak, jak bychom měli. Pak se to zlepšilo, ale oni jsou velice vyspělý tým, který byl nad naše síly.

Čím vás ve třetí čtvrtině soupeř předčil?

Myslím, že nám chyběly síly v některých obranných pozicích. Bylo trochu cítit, že turnaj je pro nás dlouhý; nemáme tak silnou rotaci a ve třetí čtvrtině se to bohužel projevilo. Tam jsme nebyli schopní zareagovat - a když už jsme zareagovali, tak bylo pozdě. Trošku na nás bylo opravdu vidět, že jdeme nadoraz. Bohužel to nevyšlo.

Byl největší překážkou úchvatně hrající Patty Mills?

Tohle on hraje za Austrálii pořád, proto patří mezi nejlepší střelce turnaje, proto je pro ně tak důležitý. Ukázal, že jeden na jednoho je úžasný, v první půli je držel, dal 16 bodů. Potom ale předvedli, proč jsou tak dobří jako tým. Výborně si půjčují míč v útoku, Bogut hodně rozhodl. Právě ve třetí čtvrtině hráli hodně přes něj.



Jak složité bude se dát do kupy? Proti Polsku hrajete ani ne za 24 hodin...

Je těžké na to myslet, protože jsme přišli o semifinále. Ale pokračujeme v turnaji a myslím, že motivace tam bude. Je třeba se správně psychicky nastavit, odpočinout si, každý individuálně. A jít na to proti Polákům, proti nimž máme vždy motivaci. Je o co hrát.

Ve hře je možnost vylepšit historicky nejlepší československé umístnění na MS, tedy šesté místo z roku 1970. Myslíte na to?

Nebyl to cíl, cílem bylo se dostat do semifinále. Ale teď jsme v pozici, že máme tuhle motivaci, abychom skončili nejlépe v historii českého a československého basketbalu. To je obrovské. Proti Polsku jsme dvakrát vyhráli v přípravě - a budeme chtít uspět i teď.