Omluvte se mi za nařčení z dopingu, žádá Americkou antidopingovou agenturu sprinter Coleman

New York Hvězdný sprinter Christian Coleman požaduje od Americké antidopingové agentury USADA omluvu za neprokázané obvinění, že se za 12 měsíců vyhnul třem antidopingovým kontrolám. Ve videu zveřejněném na YouTube před blížícím se mistrovství světa v Dauhá prohlásil, že podezření poškodilo jeho pověst a připravilo ho o více než 150.000 dolarů za zmeškané starty.

„Mohu si dovolit právníka a mám ty nejlepší lidi, kteří mě obhajují, ale spousta lidí tolik peněz nevydělává, a když nemáte takové jméno, může vás USADA zničit,“ řekl Colemam. „Nemám ale pocit, že se dá vyčíslit cena toho, s čím jsem se musel potýkat, a pošpiněné reputace,“ dodal držitel nejrychlejší letošního času na 100 metrů 9,81 sekundy. Kvůli boji o očištění jména odřekl starty na několika mítincích v Evropě a přišel tak podle svého odhadu o více než 150.000 dolarů.

Colemanovi v případě uznání viny hrozil dvouletý distanc a zákaz startu nejen na mistrovství světa v Dauhá, ale i na olympijských hrách v Tokiu 2020. Americká antidopingová agentura nicméně na začátku září jeho případ uzavřela bez obvinění kvůli formálním záležitostem.

Třiadvacetiletý Coleman sice loni a letos tři dopingové zkoušky neabsolvoval, ne však v rozmezí 12 měsíců. Jeho první provinění totiž Světová antidopingová agentura (WADA) datovala zpětně k 1. dubna 2018, tedy k začátku druhého kvartálu, nicméně samotný test vynechal až 6. června. A protože k třetímu opomenutí došlo 29. dubna 2019, nedopustil se Coleman provinění v podobě tří neprovedených kontrol během 12 měsíců.



„Lidi si neuvědomují, jak snadné je zmeškat testy. Někdy prostě zapomenete aktualizovat aplikaci, ale nemá to co dělat s dopingem nebo snahou vyhnout se kontrole,“ řekl. „Ročně podstoupím třicet čtyřicet testů. To je šílené množství. Jsem jen člověk. Někdy prostě zapomenu,“ uvedl.