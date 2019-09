Šílenou etapu Vuelty opanoval Gilbert, Štybarovi nevyšel nástup v závěru

Guadalajara Kroutili hlavami, nechápavě se dívali do kamery. Šílený den mají za sebou cyklisté na španělské Vueltě. Nejdelší etapa letošního ročníku se proměnila v souboj o přežití. Už na úvodních kilometrech se peloton na bočním větru rozdělil až do cíle nespojil. Na bláznivém dni nejvíc vydělal Nairo Quintana, který dojel do cíle v první skupině a posunul se na druhé místo průběžného pořadí. Červený dres udržel Primož Roglič, etapu vyhrál Philippe Gilbert.

Už před startem se hodně mluvilo o tom, že to může být jeden z nejtěžších dnů této Vuelty.

Ne kvůli vesměs rovinatému profilu, ale kvůli větru. Podle předpovědi měla síla větru dosahovat 30-40 kilometrů za hodinu.

„A to by se pak balík roztrhal na cucky. Bude to celý den velký zápřah,“ předpovídal Heinrich Haussler z Bahrainu-Merida.

Měl naprostou pravdu.

Hned v úvodu zahájil brutální ofenzivu Movistar, se kterým se svezla třetina pelotonu. V úniku se objevilo 47 lidí, z toho 7 (!) z Quick-Stepu, včetně Zdeňka Štybara, Philippa Gilberta a dalších.

Rychlost závodníků byla tak závratná, že přímý přenos etapy začal v televizi o půl hodiny dřív oproti původnímu plánu.

 - 35 KM | Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta19



‍♂️ Solamente @AstanaTeam tiene potencial para perseguir en un grupo del líder de apenas 20 ciclistas /  Just 20 riders in the Roglic group. Astana is working.



️ https://t.co/izln1uYnJq pic.twitter.com/JmneSMzCk0 — La Vuelta (@lavuelta) September 11, 2019

Zatímco vepředu udával tempo Movistar s Quick-Stepem, vzadu se zachraňovat situaci snažili cyklisté Jumbo-Visma, UAE Emirates a Astany.

A dlouho se jim to nedařilo. Ještě 86 kilometrů před cílem měla vedoucí skupina k dobru šest minut a Nairo Quintana se virtuálně posouval na druhé místo.

Až pak vedoucí grupa lehce zpomalila.

Rozestup se ustálil na pěti a půl minutách, než přišlo kratší nehodnocené stoupání, kde se zbývající cyklisté Movistaru, kteří jeli v Rogličově skupině, pokusili setřást zbývající domestiky lídra závodu.

Povedlo se jim to. Jak Roglič, tak i Tadej Pogačar zůstali v sotva 20členné skupině osamoceni. Zachraňovala je tak Astana Miguela Ángela Lópeze, která měla ve skupině stále čtyři muže a držela tak podobné tempo jako uprchlíci s Quintanou.

A to až do cíle, kde skupina kolem Rogliče dojela s mankem pěti a půl minuty. Nairo Quintana se tak průběžným pořadím posunul na druhé místo.

 - 1 KM | Etapa 17 - Stage 17 | #LaVuelta19



¡Lo intenta @zdenekstybar! /  Stybar makes a move! pic.twitter.com/4gwKSsZQTD — La Vuelta (@lavuelta) September 11, 2019

Souboj o vítěze etapy byl tentokrát bitvou velmi unavených mužů. A hlavní roli v něm hrál i Zdeněk Štybar.

Český cyklista zaútočil z čelní skupiny 2,2 kilometry před cílem, vypracoval si náskok několika desítek metrů, ale ani on už neměl dost sil, aby náskok dotáhl až do cíle.

Pět set metrů před cílem se kolem něj prohnal Sam Bennett, za kterého se pověsil Štybarův týmový kolega Philippe Gilbert.

Bývalý mistr světa si počkal na metu 200 metrů před cílem, než znaveného Bennetta přespurtoval.

Etapa 17 | Stage 17



‍♂️ @PhilippeGilbert 



 ¿Qué quieres preguntarle? / What do you want to ask him?#LaVuelta19 pic.twitter.com/mT1op6zOUk — La Vuelta (@lavuelta) September 11, 2019

Po triumfu ve dvanácté etapě tak slaví druhé prvenství na této Vueltě.

„Hodně výjimečné vítězství. Od úvodního výstřelu to bylo něco šíleného. Odjelo nás padesát a z Quick-Stepu nás tam bylo sedm z osmi. Povzbuzovali jsme se, čelili jsme bočnímu větru a na rovině letěli 75 kilometrů za hodinu. Nemyslím si, že bych někdy jel takhle rychle,“ popisoval v cíli vyčerpaný Gilbert.

Ve čtvrtek přijde ve Španělsku na řadu další horská zkouška se čtyřmi stoupáními první kategorie. Kdo z favoritů za středeční úsilí zaplatí?

Jak se vše odehrálo

Dlouhý den. Suverénně nejdelší etapa letošního ročníku čekala na cyklisty na začátku třetího týdne. Dlouhých 220 kilometrů měřila štreka z Arandy de Duero do Guadalajary. Patřila k těm rovinatějším, ale i tak na cyklisty čekalo 2395 výškových metrů.



Bez Herrady. Na startu se už neobjevil vítěz šesté etapy Jesus Herrada, který onemocněl. V závodě tak pokračovalo 158 cyklistů.

Monstrózní únik. A skoro třetina z nich se ve středu objevila v úniku! Ten čítal celkem 47 jmen. A jakých…

Štybar i Quintana. Celkem sedm lidí dostal do úniku belgický Quick-Step, který tam měl kromě Zdeňka Štybara i Philippa Gilberta. Pět lidí měl v úniku Sunweb. Nechyběli ani John Degenkolb, Thomas De Gendt, Sam Bennett a dvojice mužů patřící do nejlepší desítky průběžného pořadí - Nairo Quintana a Wilco Kelderman.

Držet na uzdě? Těžko. Takové skupině nemohl peloton vedený týmy Jumbo-Visma a UAE Emirates ponechat žádný velký náskok. Jenže se to nedařilo. Vedoucí grupa byla tak silná, že její náskok neustále narůstal.

Bláznivý den. Po dvou hodinách tvrdého řemesla zůstalo ve skupině Primože Rogliče sotva 30 jmen, stejně jako v té čelní. Na nepříjemném bočním větru už měla Quintanova skupina šestiminutový náskok a Kolumbijec byl virtuálně už na druhém místě.

Zpomalení. Až 80 kilometrů před cílem se náskok přestal zvyšovat. Naopak klesl na pět a půl minuty. Následně se Movistar úspěšně pokusil zničit pomocníky Rogliče a Pogačara, ale Astana zůstávala silná.

Souboj o etapu. Až do cíle pak rozestup mezi oběma skupinami zůstával okolo pěti minut. Do souboje o vítězství v etapě se razantně pustil Zdeněk Štybar. Jeho útok skončil 500 metrů před cílem, kdy se kolem něj prohnal Bennett s Gilbertem. A Belgičan celodenní práci Quick-Stepu dokončil.