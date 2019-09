Olympiáda nemusí být jen sen, říká po ztracené šanci na přímý postup bývalý reprezentant Sokolovský

Praha Úspěšné tažení českých basketbalistů na mistrovství světa podle bývalého reprezentanta Ladislava Sokolovského ukázalo, že národní tým nemusí o účasti na olympijských hrách jen snít. Sportovní ředitel Nymburku je navíc přesvědčen, že i když nepůjde o nic dlouhodobého, tak účast v kvalifikaci o Tokio 2020 pomůže českému basketbalu.

Výběr trenéra Ronena Ginzburga dnes na šampionátu prohrál ve čtvrtfinále s Austrálií (70:82) a čekají ho zápasy o páté až osmé místo. Při první účasti na MS tak může překonat maximum Československa, kterým bylo šesté místo z roku 1970.

Jeden velký cíl však Češi splnili už postupem ze skupiny - zajistili si účast v olympijské kvalifikaci. A podle Sokolovského to v nejbližší době pomůže českému basketbalu. „Kluci zanechali obrovský dojem a oslovili spoustu lidí. Nemyslím však, že to bude dlouhodobé,“ řekl Sokolovský.

„Promítne se to ale do zájmu u dětí, dospělých jako obecenstva i u sponzorů. Díky olympijské kvalifikaci a také pořadatelství mistrovství Evropy v roce 2021. Budou to dva roky, které pro nás znamenají další kvalitní zápasy a bude i velká sledovanost,“ dodal.

Podle Sokolovského navíc český tým nebude v bojích o účast na hrách v Tokiu v příštím roce bez šance. „Máme pod čarou nejlepšího hráče minulého ročníku Evropské ligy. Kdyby se přidal k týmu a byl zdravý, tak olympiáda nemusí být jen ve snech,“ připomněl, že Češi na šampionátu v Číně startují bez pivota Jana Veselého z Fenerbahce.

S jeho absencí se nicméně dokázali reprezentanti vyrovnat. Podle Sokolovského především proto, že tým je dlouho pohromadě. „Hráli spolu už druhou kvalifikaci a mistrovství Evropy. Srdce, motor a svaly týmu je Tomáš Satoranský, který ukázal, že za tři roky v NBA se naučil spoustu věcí a poctivým tréninkem přidal další kvality, které teď prodal,“ uvedl.



Reprezentaci však netáhne jen Satoranský, k jedinému českému zástupci v NBA se přidali například pivoti Ondřej Balvín, Patrik Auda nebo Jaromír Bohačík. „Překvapil mě Ondra Balvín, který hraje mistrovství ve velkém stylu a je velkou oporou. U kluků jako je Vojta Hruban nebo Jaromír Bohačík je základ, že hrají evropské poháry. To je rozdíl oproti hráčům, co jsou na mistrovství, ale moc nehrají, protože nemají zkušenosti s těžkými zápasy,“ přidal Sokolovský.

Bývalý reprezentant je také přesvědčený, že basketbalisté se s šampionátem v Číně rozloučí minimálně šestým místem. „Byla by to nádhera. Hrajeme hned zítra, Poláci mají o den volna víc. A i když si to kluci nepřipustí, tak už na nás doléhá únava, protože hrajeme v osmi devíti lidech. Ale zase psychicky bychom mohli mít navrch, protože jsme Poláky dvakrát porazili v přípravě. A věřím, že nám to pomůže a porazíme je. Co bude potom, to se uvidí,“ dodal.