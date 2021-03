Moderátor přirovnal Williamsovou ke spálenému toastu. Nemůžu se na sebe ani podívat, kál se po výpovědi

Lederman v ranním pořadu společně se svými kolegy řešil, jak si před odchodem do práce opéká toasty. Zcela běžnou debatu se rozhodl ozvláštnit prohlášením, že jejich připravenost přirovnává k barvě pleti afroamerických žen tak, aby určil stupeň jejich atraktivity.

Na dotaz, jak moc opečený chléb má nejraději, odpověděl: „Nikdy bych nešel na úroveň Sereny Williamsové, daleko více bych byl spokojen třeba s Halle Berryovou. Potřebuji spíše mulatku.“



Jeden z kolegů reagoval otázkou, zda jeho hodnotám vyhovuje moderátorka televizní stanice CBS Gayle Kingová. „Ta ani není na úrovni mého toustovače,“ nasadil Lederman celé situaci korunu.

Jeho vyjádření podle očekávání vyvolala obrovskou vlnu nevole a kritiky. „Nechutné. Je směšné, že se takové nesmysly vůbec dostanou do éteru. Všechny černé ženy jsou krásné a zaslouží uznání,“ vzkázala hollywoodská herečka Berryová.

Disgusting. It’s ridiculous this type of nonsense is still being broadcasted across airwaves. ALL Black women are beautiful and worthy, Rob Lederman. GTFOH. https://t.co/9qMrLysjy2