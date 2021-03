Co je to heliskiing, na který před svou smrtí mířil Petr Kellner? Nabízí panenský sníh i jedinečné výhledy

Praha Opuštěné (nedotčené) svahy a maximální volnost. Proč se lidé vrhají vstříc svému životu do neprobádaných končin? V čem tkví myšlenka heliskiingu (lyžování dosaženého vrtulníkem), adrenalinového fenoménu poslední doby?

Svahy s nedotčenou sněhovou pokrývkou, ale také riskantní zábava pro bohatší klientelu. Heliskiing je adrenalinová disciplína, která nabízí jedinečnou možnost prozkoumat jindy nedostupná místa na sjezdových lyžích za pomoci vrtulníku. Cesta helikoptérou na heliskiing se ale v sobotu stala osudnou hned pěti členům aljašské výpravy. Jedním z nich byl i nejbohatší Čech současnosti Petr Kellner.

„Tato zpráva je zničující pro naše zaměstnance, komunitu, v níž působíme, a rodiny zemřelých,“ uvedla chata zajišťující netradiční druh zábavy, která čelila hrozivému zjištění, když byla během soboty informována o tragické nehodě jejich vrtulníku

„Za sedmnáct let provozu je to poprvé, co jsme museli čelit události tohoto druhu,“ dodala aljašská společnost, která si za kompletní týdenní balíček, tedy ubytování, dopravu vrtulníkem i průvodce, účtuje přibližně 15 tisíc dolarů (asi 330 tisíc korun).

Své hosty podobné typy agentur ubytují na horské chatě a zajistí kompletní servis. To ve finále znamená, že účastníci podobného typu „výletu“ absolvují mimo jiné i školení o tom, jak se bezpečně pohybovat na volných svazích. Lyžaři by se měli naučit mimo jiné, jak se chovat při lavině, jak se v ní pohybovat, jak používat zařízení, která slouží k vyhledávání zavalených osob, nebo jak naskakovat a vyskakovat z helikoptéry.

A pak už přichází samotná akce. Agentura objedná let, doveze své klienty k vrtulníku a začíná adrenalinová zábava. Helikoptéra s několika, většinou pěti až šesti pasažéry, standardně lyžaři a jejich průvodci, dorazí na vrcholky neprobádaných svahů, kde své pasažéry vyloží a jde se na věc: sjezd v nedotčeném, panenském sněhu v nezpoutaném prostředí.

Vše má svoje pevná pravidla. Instruktoři jezdí první a poslední z party, případně mají vysílačku úplně všichni účastníci. Vše je zajištěno tak, aby se předešlo jakékoliv formě nebezpečí. Podle National Ski Areas Association při této sportovní disciplíně zemřelo za posledních 46 let asi 32 osob ze 106 tisíc možných, což je o něco méně, než tragicky zahyne průměrně za rok v amerických lyžařských střediskách.

Kromě zmíněné Aljašky se heliskiing, který se začal komercializovat v roce 1965 v Kanadě, provozuje snad ve všech horských oblastech od Andorry po Švédsko.