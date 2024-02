Konečně zlato, Braisazová-Bouchetová ovládla hromadný závod. Davidová patnáctá

Před dvěma lety se stala ve stejném závodě olympijskou šampionkou, pak odešla na mateřskou dovolenou. V této sezoně se vrátila a předvádí nejlepší výkony své kariéry. Proto si myslela na zlato i na světovém šampionátu, a když ho po třech individuálních disciplínách stále neměla, byla nespokojená.

V neděli už ale Braisazová-Bouchetová nedovolila žádné ze soupeřek její zlatý sen pokazit.

Do vedení se dostala po druhé položce, na trati svůj náskok jen navyšovala, a když zvládla bezchybně i závěrečnou střelbu, dopřála si spokojený úsměv. Pro sedmadvacetiletou Francouzku je to první individuální zlato z mistrovství světa. A je o to speciálnější, že doma na ni čeká teprve roční dcera Come.

Naopak zklamaná skončila hrdinka novoměstského šampionátu Julia Simonová, kterou při posledním závodě opustila střelecká jistota a finišovala až na čtvrtém místě.

Stříbrnou medaili díky přesné střelbě a druhému nejrychlejšímu běhu získala Italka Lisa Vittozziová. Po bronzu ze sprintu si pro další cenný kov stejné hodnoty doběhla Francouzka Lou Jeanmonnotová.

Mrzuté poslední rány

Davidová si svůj závod zkomplikovala hned na úvod, když chybovala první ranou. Propadla se až do třetí desítky a ztrácela 44 sekund. Na trati se snažila své zaváhání odčinit. Opět se ale zdržela na trestném kole, tentokrát minula poslední ránu. „Zajímalo by mě, co se tam stalo,“ přiznala v rozhovoru pro Českou televizi.

Se superrychlou Braisazovou-Bouchetovou na čele se její odstup dál prohluboval, desáté místo měla ale stále jen půl minuty vzdálené. Naděje na postup si ale pokazila první střelbou vestoje, kde opět chybovala pátým výstřelem. „To byla moje chyba, mrzí mě to.“

Chuť si spravila alespoň závěrečnou položkou, na které ji už zbělalo všech pět terčů a pojistila si tím konečné patnácté místo. Celý dojezd na stadion strávila zdravením nadšených diváků a jejich pozitivní ovace ocenila i na kameru. „Kulisa je neskutečná. Moc fanouškům za celých těch čtrnáct dní děkuju a doufám, že se tu uvidíme příští rok.“

